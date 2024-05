Influencer mexicana sufre infarto cerebral por inyectarse bótox ¡Entérate!

En la era moderna las cirugías estéticas y “retoques” para mejorar la apariencia física y cumplir con los cannos de bellezas establecidos, es algo del día a día en hombres y mujeres, sin embargo, estas intervenciones le pueden costar la vida.

La influencer mexicana conocida como JousFit, sufrió un infarto cerebral mientras se practica uno de estos procedimientos de belleza.

El novio de la influencer, Oscar Infante, informó que JousFit asistió a una clínica estética en su paso por Dubai para inyectarse bótox en su rostro, en el procedimiento sufrió una reacción alérgica, tras perder el conocimiento y convulsionar en reiteradas ocasiones fue traslada a un hospital donde sufrió el infarto cerebral y casi pierde la vida.

Algunos portales de noticias titularon que Jous había fallecido, esto despertó las alertas entre sus seguidores, poco tiempo después la propia influencer apareció en un vídeo posteado en Instagram "Aquí estoy, no me maten”, declaró.

La creadora de contenido fitness, comentó que está fuera de peligro y recuperándose, de acuerdo a sus declaraciones sobre la teoría de su reacción al bótox, pudo haber sido por una mezcla de sustancia de extraña procedencia al momento de aplicar el bótox o por un ataque de pánico y un episodio de hipoglucemia.

La joven de 27 años, relató más detalles de lo sucedido: “Convulsioné muchas veces. Me desmayé. Perdí el conocimiento. Me daban cachetadas para despertar y nada. No respiraba. Mis ojos estaban en blanco, mis uñas negras, mi boca negra. Estaba transparente. Había momentos en los que podía abrir los ojos y solo veía a todos gritando, llorando (…) Después de 45 minutos, llegó la ambulancia y en manos de los doctores todo mejoró”.

Recuperación Viento en Popa

Tras su desafortunado momento, JousFit ha mantenido sus redes sociales activas y ha compartido un sinfín de agradecimientos a todos los que la apoyaron en esta travesía.

En sus cuentas oficiales podemos ver a una Jous más radiante y alegre, característico de la mexicana compartiendo sus rutinas de ejercicios y estilo de vida para inspirar a sus más de 2 millones de seguidores.