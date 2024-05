¡Está que arde! A Rodrigo Romeh le gustan los tríos (+Detalles)

El primer finalista de "La Casa de los Famosos 4", Rodrigo Romeh, se ha abierto un camino dentro de la farándula después de su participación en el reality show, posicionándose como uno los hombres más guapos y atractivos en la actualidad.

Romeh, es entrenador personal y creador de contenido fitness, su principal fuente de distribución es a través de su Instagram, destacando sus rutinas de ejercicios, vida saludable y nueva faceta de figura pública con fotos que derriten corazones.

El mexicano de 34 años, se alzó con el segundo lugar en "La Casa de los Famosos" contra todo pronóstico, según las malas lenguas, algunos lo consideraban como "mueble" dentro de la competencia.

En su reciente entrevista con el presentador venezolano, Alejandro Chabán, realizó una revelación que dejaría a más de uno boquiabierto. En el Podcast, confesó que se considera una persona sapiosexual, explicado por sus propias palabras dijo que: "es una persona que le atrae el intelecto", dejando ver que se fija más en el pensamiento de alguien que en su físico.

En la conversación, Rodrigo Romeh, abrió su corazón ante la pregunta de Chabán sobre las características que debe tener ese alguien para conquistarlo, a lo que respondió muy seguro

"Que sea una persona completa, que emocionalmente se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, no es por ahí, sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay mucha dependencia y esto, entonces si la persona tiene ciertos temas resueltos pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja, son personas que pueden crecer juntos y no tanta toxicidad. Creo que eso", afirmó.

El entrevistador insistió sobre el gusto en el género de Romeh, y sin titubeos afirmó “Más bien que te atrae eso”, fue su respuesta final refiriéndose a su preferencia sapiosexual.

A Romeh le gustan los tríos

La conversación con el presentador subió de tono cuando Rodrigo Romeh confesó que le gustan los tríos, en otras oportunidades ha dejado entre ver que ha estado en relaciones poliamorosas, y lo ratificó en su entrevista.

Sin pelos en la lengua ni titubeo admitió que ha tenido dos mujeres a la vez en lo sentimental y sexual.