Este sería el primer confirmado de 'La Casa de los Famosos All Star'

Luego del triunfo del “Huracán Boricua” Maripily Rivera en la cuarta edición de la “La Casa de los Famosos”, el canal televisivo Telemundo, anunció su nuevo reality show previsto para el 2025.

En este nuevo capítulo del exitoso programa se espera apariciones de celebridades que participaron en ediciones anteriores, el primer confirmado para “La Casa de los Famosos All Star” es nada más ni nada menos que, Alfredo Adame.

El mexicano no tardó en expresar unas palabras de agradecimiento a la cadena de televisión “Confirmado para Los 50 de Telemundo, el 25 de julio lo arranco y también confirmado ‘La Casa de los Famosos All stars’. Gracias amigos, les mando mi cariño y mi afecto”.

No queda duda que la cuarta temporada de “La Casa de Los Famosos” fue un rotundo éxito con más de 2 millones de televidentes viendo la gran final en horario prime time de la televisión hispana que se celebró el pasado lunes 20 de mayo.

Maripily Rivera Ganadora / Cortesía

Desde el anuncio de esta edición pautada para el próximo año son muchos los nombres que resuenan por las redes sociales de posibles ex participantes de la casa que reaparezcan y se alcen con el triunfo.

Entre los posibles famosos se encuentra Samira Jalil, participante de la temporada 3, quien no descarta su participación, así lo dio a conocer mediante su cuenta de X "Si solo Dios quiere y la productora lo decide entraremos en el All-Stars. Si no es porque no debe ser y estoy mejor afuera opinando. Cualquiera de las dos serán bendiciones para mí. Gracias por querer que entre y querer conocerme más".

Otra que no tardó en opinar sobre este nuevo programa fue la ganadora, Maripily Rivera, quien parece no querer volver a vivir dicha experiencia "Encerrarme nuevamente en una casa yo creo que no porque ya viví la experiencia, estuve ya cuatro meses encerrada, ya experimenté y volver nuevamente como que no me siento preparada. Apenas estoy recuperando mi libertad y entiendo que no me siento preparada para entrar nuevamente” dijo en el programa de Telemundo "Hoy Día".