Laura Flores sufre infarto cerebral a causa de un tratamiento estético (+Video)

Mediante su cuenta en Instagram, la actriz mexicana Laura Flores compartió con sus seguidores una dolorosa situación que vivió recientemente. En el clip informó que había sufrido un revés en su salud que la llevó a considerar muchas cosas. “¡Estoy viva de milagro!”, expresó la artista de 60 años.

Todo sucedió cuando se realizó un tratamiento de escleroterapia para desaparecer las várices de las piernas. Pese a que había sido un trabajo que se había realizado por muchos años, en esta ocasión le pasó factura y horas después de llegar a su casa, comenzó a sentirse mal y presentó parálisis parcial en su cara y en su brazo derecho.

“Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla, que fue después de aproximadamente 40 segundos, pude gritar ‘¡doctor!’. Fue lo que grité”, explicó. Esto ocurrió una semana antes de la Semana Santa de este año.

"¡Estoy viva de milagro!"

Tras lo sucedido, la nacida en Reynosa fue examinada por un cardiólogo que logró estabilizarla, y luego viajó a los Estados Unidos para recibir atención especializada, pues allí tiene su seguro médico. Estuvo hospitalizada por dos días hasta que le dieron el resultado que arrojó un micro infarto cerebral, el cual no tuvo mayor intensidad y no dejó consecuencias graves.

“Me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó; es decir, estoy viva de milagro”, continuó la reina de telenovelas como “Gotita de amor”, “Carita de ángel” y “Mundo de Fieras”.

¿Cuál fue el tratamiento que casi la lleva a la muerte?

En su video, Flores afirmó que lleva muchos años practicándose la escleroterapia, pero, esta vez ya su cuerpo no pudo resistirlo. De acuerdo a los portales especializados, este tratamiento “permite tratar las venas retorcidas y dilatadas, que se conocen como várices. Las várices suelen formarse en las piernas. La escleroterapia también sirve para tratar las arañitas que son un tipo de várices”.

Laura tomó esto como un aprendizaje y quiso dejarles unos consejos a sus seguidores, a quienes instó a tratarse con profesionales. “No vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo, vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo”, puntualizó.

“No quiero que nadie pase por lo que yo pasé por una estupidez como es el tratamiento de escleroterapia hecho por alguien que no es angiólogo”, concluyó.