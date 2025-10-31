Comienza pago del bono "Corresponsabilidad y Formación" con aumento

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela comenzó el pago del bono de "Corresponsabilidad y Formación" del mes de octubre, ayuda económica que es depositada en la billetera digital de la Plataforma Patria. Este estipendio se empezó a enviar de forma gradual desde el jueves 30 del mes en curso.

El Canal Patria Digital precisó en sus redes sociales que el monto que recibirán los beneficarios es de 28.584 bolívares, equivalentes a 127,62 dólares al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) de este viernes 31 de octubre.

Bono con incremento

El bono de "Corresponsabilidad y Formación" tuvo un incremento de 33,07% en bolívares, en comparación con la cifra recibida en la primera quincena de octubre de 2025, la cual fue de Bs. 21.480.

El mensaje difundido especificó que este bono va dirigido a los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado que forman parte de la nómina especial. Además, la cifra pagada varía de acuerdo al organismo donde el ciudadano preste servicio y cargo que ejerce.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

