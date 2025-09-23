¡Atención usuarios! Bonos que pagarán hasta el 27 de septiembre (+Montos)

Servicios

La distribución se realizará de manera gradual y directa a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital 

Por Meridiano

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 02:49 pm
Foto: Referencial / Cortesía
El Sistema Patria continúa la distribución de bonos, programas y beneficios sociales para distintos sectores de la población. Hasta el próximo 27 de septiembre, los venezolanos podrán recibir los siguientes pagos:

  • Contra la Guerra Económica: Destinado a los pensionados del IVSS. El monto es de 7.800 bolívares. Fue asignado el pasado 22 de septiembre.

  • Misión Robert Serra: Para los jóvenes que conforman el programa para fomentar el motor socio-productivo en el país. El monto es de 832 bolívares. Liberado el 22 de septiembre.

  • Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores activos del sector público. Aun no ha iniciado la entrega y se espera que el monto sea de 6.120 bolívares.

Como es habitual, la distribución se realizará de manera gradual y directa. Los usuarios seleccionados serán notificados a través de un SMS proveniente del número 3532 o 67373. Para aceptar el bono tienen un plazo máximo de 15 días o de lo contrario será eliminado del monedero. 

A través de las redes sociales, la plataforma digital informa sobre los nuevos montos, fechas de entrega y beneficiarios. Se recomienda a los usuarios a mantener actualizado su perfil para aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales. También, deben renovar su contraseña de seguridad cada 180 días, y responder las encuestas sobre servicios, mercado y recepción de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).  

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria con tus respectivas credenciales.

  2. Navega en la plataforma y ubica la sección de “Protección Social”.

  3. Haz clic en “monedero”.

  4. Especifica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

  5. Presiona “continuar” y luego “aceptar”.

  6. El sistema validará la operación como exitosa y ¡listo!

Información adicional

  • El horario de atención de la Plataforma Patria es de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm. 

  • Es fundamental transferir los fondos de los bonos a sus cuentas bancarias a la brevedad.

  • Se exhorta a los usuarios a actualizar su información personal en el sistema, agregando la situación laboral, correo electrónico y lugar de residencia. 

  • Deben añadir a los estudiantes y así garantizar las ayudas económicas distribuidas por el Gobierno Nacional. 

  • Los montos pueden variar mensualmente, según los lineamientos del Ejecutivo Nacional. 

  • Los usuarios pueden corroborar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero. 

Martes 23 de Septiembre de 2025
