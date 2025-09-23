¡Atención usuarios! Bonos que pagarán hasta el 27 de septiembre (+Montos)

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria continúa la distribución de bonos, programas y beneficios sociales para distintos sectores de la población. Hasta el próximo 27 de septiembre, los venezolanos podrán recibir los siguientes pagos:

Contra la Guerra Económica: Destinado a los pensionados del IVSS. El monto es de 7.800 bolívares. Fue asignado el pasado 22 de septiembre.

Misión Robert Serra: Para los jóvenes que conforman el programa para fomentar el motor socio-productivo en el país. El monto es de 832 bolívares. Liberado el 22 de septiembre.

Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores activos del sector público. Aun no ha iniciado la entrega y se espera que el monto sea de 6.120 bolívares.

Como es habitual, la distribución se realizará de manera gradual y directa. Los usuarios seleccionados serán notificados a través de un SMS proveniente del número 3532 o 67373. Para aceptar el bono tienen un plazo máximo de 15 días o de lo contrario será eliminado del monedero.

A través de las redes sociales, la plataforma digital informa sobre los nuevos montos, fechas de entrega y beneficiarios. Se recomienda a los usuarios a mantener actualizado su perfil para aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales. También, deben renovar su contraseña de seguridad cada 180 días, y responder las encuestas sobre servicios, mercado y recepción de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Inicia sesión en la Plataforma Patria con tus respectivas credenciales. Navega en la plataforma y ubica la sección de “Protección Social”. Haz clic en “monedero”. Especifica el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Presiona “continuar” y luego “aceptar”. El sistema validará la operación como exitosa y ¡listo!

Información adicional