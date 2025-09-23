¡Atención usuarios! Bonos que pagarán hasta el 27 de septiembre (+Montos)

El Sistema Patria continúa la distribución de bonos, programas y beneficios sociales para distintos sectores de la población. Hasta el próximo 27 de septiembre, los venezolanos podrán recibir los siguientes pagos:
NOTAS RELACIONADAS
-
Contra la Guerra Económica: Destinado a los pensionados del IVSS. El monto es de 7.800 bolívares. Fue asignado el pasado 22 de septiembre.
-
Misión Robert Serra: Para los jóvenes que conforman el programa para fomentar el motor socio-productivo en el país. El monto es de 832 bolívares. Liberado el 22 de septiembre.
-
Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores activos del sector público. Aun no ha iniciado la entrega y se espera que el monto sea de 6.120 bolívares.
Como es habitual, la distribución se realizará de manera gradual y directa. Los usuarios seleccionados serán notificados a través de un SMS proveniente del número 3532 o 67373. Para aceptar el bono tienen un plazo máximo de 15 días o de lo contrario será eliminado del monedero.
A través de las redes sociales, la plataforma digital informa sobre los nuevos montos, fechas de entrega y beneficiarios. Se recomienda a los usuarios a mantener actualizado su perfil para aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales. También, deben renovar su contraseña de seguridad cada 180 días, y responder las encuestas sobre servicios, mercado y recepción de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?
-
Inicia sesión en la Plataforma Patria con tus respectivas credenciales.
-
Navega en la plataforma y ubica la sección de “Protección Social”.
-
Haz clic en “monedero”.
-
Especifica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
-
Presiona “continuar” y luego “aceptar”.
-
El sistema validará la operación como exitosa y ¡listo!
Información adicional
-
El horario de atención de la Plataforma Patria es de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm.
-
Es fundamental transferir los fondos de los bonos a sus cuentas bancarias a la brevedad.
-
Se exhorta a los usuarios a actualizar su información personal en el sistema, agregando la situación laboral, correo electrónico y lugar de residencia.
-
Deben añadir a los estudiantes y así garantizar las ayudas económicas distribuidas por el Gobierno Nacional.
-
Los montos pueden variar mensualmente, según los lineamientos del Ejecutivo Nacional.
-
Los usuarios pueden corroborar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero.