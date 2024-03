Jim Banks asegura que presidente Biden “está siendo cómplice de una invasión”

Recientemente, Jim Banks, miembro de partido republicano y representante de los Estados Unidos por el 3.º distrito congresista de Indiana, señaló que el presidente Joe Biden “está siendo cómplice de una invasión”.

La información fue suministrada a través de su cuenta oficial en la plataforma X @Jim_Banks, hace pocas horas. El mensaje reseña: “Nuevos datos de ICE y CBP muestran que Biden solo ha deportado al 0,25% de los venezolanos que han entrado ilegalmente a nuestro país”.

Cabe destacar que, en los últimos años el éxodo de venezolanos ha aumentado significativamente, en búsqueda de mejores oportunidades laborales y de vida en el país norteamericano.

El pasado 26 de febrero, el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá anunció que un total de 68.400 migrantes habían cruzado la selva del Darién, ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia.

La migración masiva se remonta al año 2021, cuando miles de personas iniciaron la travesía con destino hacia Estados Unidos o Canadá.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, informó, en aquel momento, que habían sumado esfuerzos para reforzado una campaña que reduzca el flujo migratorio, la cual se prolongará hasta julio de 2024. A esto, se le suman esfuerzos de funcionarios policiales y aéreos.

Además, precisó que las deportaciones continuarán para los migrantes que posean antecedentes penales.

¿Qué es la aplicación CPB One?

De acuerdo a información suministrada por las autoridades de los Estados Unidos, CBP One, es una aplicación gratuita, disponible para descargar mediante Play Store, que le permite a los migrantes solicitar un parole humanitario.

Además, ofrece diversos servicios a los usuarios y facilita la experiencia de la persona, pues solo deben ser respondidas algunas preguntas, que le permiten a la app tener una recopilación de datos para formalizar un registro legal.

¿Cuáles son las características de la aplicación CBP One?

Algunas de las bondades que ofrece a los migrantes son las siguientes:

Es una vía gratuita y legal

Cita garantizada en el punto de entrada

Vía clara para solicitar asilo

El aspirante tiene la posibilidad de trabajar mientras que su caso esté siendo estudiado por las autoridades competentes.

¿Cuál es el objetivo de la aplicación CBP One?

La información reseñada por las autoridades del Departamento de Estados Unidos, señala que la aplicación CPB One “permite a los no ciudadanos sin los documentos apropiados para la admisión que buscan viajar a los Estados Unidos a través de ciertos puertos de entrada (POE) terrestres en la frontera suroeste la capacidad de enviar información a través de un módulo dentro de la aplicación en lugar de venir directamente a esperar en un PDE".