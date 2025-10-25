Conviasa cancela y reprograma vuelos: Conozca las rutas afectadas y detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) informó sobre la cancelación y reprogramación de vuelos debido a la tormenta tropical Melissa, que afecta el mar Caribe. La aerolínea explicó que estas medidas comenzaron a implementarse desde el jueves 23 de octubre, y que los pasajeros serán notificados sobre los cambios a través de correo electrónico y sus redes sociales.

Vuelos afectados y nuevas fechas

Las rutas suspendidas incluyen:

Caracas - La Habana - Managua - La Habana - Caracas (programado para el 23 de octubre).

Caracas - La Habana - Caracas (programado para el 25 de octubre).

Conviasa anunció que los vuelos serán reprogramados para mañana domingo 26 de octubre, asegurando que los pasajeros recibirán información detallada sobre los horarios de cada vuelo a través de medios oficiales.

Foto: Conviasa

Razón de las cancelaciones

La suspensión temporal de operaciones se debe a la presencia de la tormenta Melissa en el Caribe, que representa un riesgo para la navegación aérea. La aerolínea enfatizó que estas medidas buscan proteger tanto a los pasajeros como a la tripulación, evitando incidentes durante el trayecto.

Melissa se mantiene casi estacionaria en el mar Caribe, a 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica, con coordenadas aproximadas de 16.0°N y 75.5°O. Presenta vientos sostenidos de 75 km/h, con ráfagas más fuertes, y una presión central de 1001 hectopascales, manteniendo su intensidad estable en las últimas horas.

Foto: Conviasa

Durante el fin de semana, se espera que Melissa avance lentamente hacia Jamaica y las aguas al sur de Cuba, con posibilidad de fortalecimiento gradual y rápida intensificación. Las autoridades aéreas y marítimas mantienen la alerta, recomendando precaución a la navegación y la planificación de vuelos, así como monitorear los comunicados oficiales.