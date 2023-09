Fórmula 1: ¡No es Checo Pérez! Adrian Newey revela al compañero ideal para Max Verstappen

A pesar de que Sergio 'Checo' Pérez ocupa actualmente el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos. Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing , ha expresado interés en reemplazarlo de cara a 2024 una vez finalice su contrato.

Newey es reconocido como uno de los mejores ingenieros de carrera y aerodinámica en el mundo del automovilismo y, actualmente se le considera el artífice de las coronaciones de Max Verstappen al haber diseñado sus últimos coches, el RB18 y RB19.

Adrian Newey, ha revelado sus deseos para la F1 actual. El británico, uno de los más laureados de la historia de la categoría, ha expresado su interés en ver a Fernando Alonso junto a Max Verstappen en un mismo equipo.

Sería interesante una dupla con un número uno veterano y otro más joven, dijo Newey en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'. "Fernando es uno de los competidores más formidables de la historia y quizá famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros de equipo digamos, pero con Max podrían hacer una dupla muy balanceada y rápida", declaró.

Newey cree que Alonso, con toda la experiencia que tiene ahora, sería diferente al piloto que era en 2007 con McLaren. "Yo creo que sería diferente, porque da la sensación de que ha suavizado esa postura", dijo.

El ingeniero también habló de la tremenda superioridad de Verstappen sobre sus compañeros de equipo. "Max, con sus habilidades increíbles, sin querer hacerlo a propósito, hizo sufrir mucho a Alex Albon para entender cómo iba tan rápido. Lo mismo ocurrió con Pierre Gasly", dijo.

Newey, dijo que tambien lamenta no haber trabajado con Ferrari, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Explica que tuvo conversaciones con Ferrari en 2014 debido a la frustración en Red Bull en ese momento, pero decidió quedarse. También menciona que en ese momento Renault no tenía un motor de combustión fuerte. Recuerda que más tarde, Carlos Sainz fue cedido a Ferrari y él y otros miembros del equipo le pidieron que los presionara.

"Sí que lamento no haber añadido Ferrari a mi currículum, aunque más de lo mismo ocurre con Fernando y Lewis", dijo. "Trabajar con ellos habría sido fabuloso, pero nunca ha ocurrido, las circunstancias se dieron de esa forma", finalizó el ingeniero.