Fin de semana de olvido para Sergio Pérez (+Video)

Fin de semana de olvido para Sergio "Checo" Pérez, el piloto mexicano tuvo que abandonar el Gran Premio de Japón que se disputó este domingo 24 de septiembre en el circuito de Susuka. Con este resultado prácticamente deja servido en bandeja de plata el título para su compañero de equipo en Red Bull Racing, Max Verstappen, quien aseguraría matemáticamente el campeonato en la próxima carrera.

Pérez que había clasificado para esta carrera en el quinto lugar, desde la salida empezó a tener problemas, primero perdió posiciones con Carlos Sainz y Lewis Hamilton en la llegada a la primera curva, dañando su alerón delantero en la maniobra.

Luego con el safety car en la pista incurrió en un pase indebido y fue sancionado, vueltas después golpeó a Kevin Magnussen, sacándolo de carrera y, recibiendo otra sanción. Cuando la iba a cumplir la segunda penalidad, el equipo decidió retirarlo de la competencia, debido a que estaba seis vueltas por debajo del marcador.

"Calculamos mal la temperatura, no tuve tracción. En la curva 1 me hicieron sandwich Sainz y Hamilton. Tenía el auto dañado y era difícil seguir en curva rápida, sabía que tenía que intentarlo en la lenta, y fue cuando le toqué a Magnussen, no tuve otra y fue totalmente mi culpa", dijo a presa.

Pese a que es su primer retiro en esta temporada, a Pérez le cuesta muchos puntos de cara a la lucha del segundo lugar del campeonato, con un Lewis Hamilton y Fernando Alonso al asecho, tercero y cuarto lugar respectivamente, en el campeonato.

Hay que destacar que en esta carrera el equipo Red Bull logró el back to back y alza su sexto título como escudería en la Fórmula 1, quedando en solitario en el sexto lugar histórico. Además, para esta temporada la alineación austríaca logró imponer el récord de victorias consecutivas con 15.

Recordemos que el campeonato de Constructores empezó a contabilizarse en 1958, siendo Ferrari la que más coronas ostenta con 16.

La próxima carrera será el trazado de Lusail, Catar, dentro de quince días, donde Versatppen se coronaría campeón a menos que Pérez termine por delante del holandés.