FIA no tolera la discriminación contra Sergio Pérez

El Gran Premio de Singapur no sólo trajo cambios en el circuito, sino que también se dio a conocer este viernes 15 de septiembre que la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) le impuso una advertencia escrita a Helmut Marko, actual asesor de la escudería Red Bull Racing, por sus comentarios contra el origen del piloto Sergio Pérez, palabras que han sido catalogadas de discriminatorias.

Según el medio de comunicación Motorsport.com el organismo rector del automovilismo le señaló en un escrito a Marko, al cual tuvieron acceso, las responsabilidades que tiene como figura pública dentro del deporte y bajo la línea del Código de Ética de la FIA.

Hay que recordar que tras el Gran Premio de Italia, el asesor de Red Bull sugirió que los resultados de Pérez esta temporada son debido a su origen latinoamericano. "Sabemos que tiene problemas en la clasificación, tiene fluctuaciones en su forma. Es sudamericano, y simplemente no está tan completamente centrado en su cabeza como Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)”, comentario que no fue bien visto por nadie en el paddock.

El mismo Lewis Hamilton criticó tales comentarios ayer jueves durante las sesiones de entrevistas. "Es completamente inaceptable lo que ha dicho (...) no deben haber líderes y personas en su posición que hagan comentarios así no es bueno para nosotros de cara al futuro". El inglés ha sido uno de los principales promotores contra la de xenofobia.

Por su parte, Marko hizo su propia disculpa pública y mantuvo una llamada privada con Pérez, para disculparse. Aunque el mismo piloto señaló que no se sintió ofendido por tales palabras.

Mientras que el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, explicó que la escudería no puede emitir ningún comunicado contra Marko porque no es un empleado sino un asesor. Señaló que los que pueden reaccionar son FIA y la FOM (Formula One Management, que es la principal empresa operativa del Grupo Fórmula Uno) dijo al portal The Race.

Más allá del comunicado y las disculpas, ambos entes deportivos evalúan si le aplicará una sanción al expiloto que lo podrían alejarlo al menos un tiempo de la máxima categoría.

Sergio Pérez esta temporada es segundo en la clasificación de pilotos, gracias a su buen comienzo de temporada donde logró dos triunfos y mantener una paridad momentánea con Max Verstappen, compañero de equipo, quien se escapó en la lucha por el título por las inconsistencias del mexicano antes de llegar al descanso de verano.