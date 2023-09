Checo Pérez evalúa si su futuro en la Fórmula 1 está con Red Bull

El piloto mexicano Sergio Pérez puso en duda su continuidad en Red Bull si no se cumplen ciertas condiciones. El tapatío aseguró que quiere estar en un entorno en el que pueda aportarle al equipo desde su rol como piloto.

“Con la temporada que hemos tenido, es importante en las próximas carreras que también quiero estar en un entorno en el que sienta que puedo aportar. Y si ese lugar en 2024 no está aquí, tenemos que buscar otras alternativas. Pero ahora mismo mi principal objetivo es estar aquí, ganar más carreras, seguir ganando campeonatos con Red Bull”, dijo Checo en una entrevista recientemente.

Pérez cuenta con contrato con Red Bull hasta el 2024, pero su continuidad en el equipo no está garantizada. Helmut Marko, uno de los jefes en Red Bull, mencionó recientemente que Pérez no siempre está concentrado durante las carreras algo que le ha hecho perder puntos importantes durante la temporada de la Fórmula 1.

“Pérez no es consistente No siempre está concentrado. Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o la de Vettel en su día. Pero las carreras son su fuerte y tuvo un buen Gran Premio”, dijo Marko en unas declaraciones que no fueron bien recibidas en el entorno del mexicano.