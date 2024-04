Fórmula 1: ¿Debió ganarlo? Lewis Hamilton se sincera sobre el mundial de 2021

Lewis Hamilton es un nombre que resuena en el mundo del automovilismo. No solo por ser un heptacampeón de la Fórmula 1, sino por ser un ícono de la moda, un defensor de la igualdad y un artista en ciernes. En una entrevista con GQ, Hamilton se sinceró sobre su vida, su carrera, los momentos que lo marcaron, además de recordar la controversia vivida en la Abu Dhabi en la ultima carrera del 2021, la cual le costó el titulo a manos de Max Verstappen.

Desde sus inicios en el karting, Hamilton enfrentó el racismo. "Al ser el único chico negro del circuito, mi gran motivación era ser aceptado", confiesa. La Fórmula 1 era su sueño, pero no todo era color de rosa. "Al principio, solo vivía para entrenar y competir. No era feliz", relata.

Lewis Hamilton se abrió sobre el Campeonato del Mundo 2021, asegurando que perdió por influencia de alguien de mayor rango. "¿Me robaron? Obviamente. Quiero decir, ya conoces la historia. Pero creo que lo que fue realmente hermoso en ese momento, que me llevo de él, fue que mi papá estaba conmigo".

"Y el día que más me dolió, él estaba allí, y la forma en que me crió fue siempre de pie, manteniendo la cabeza en alto". "Obviamente fui a felicitar a Max, y sin darme cuenta del impacto que eso tendría, pero también era muy consciente de que había un mini-yo mirando. Definitivamente era consciente de que en los próximos 50 metros que camino es donde caigo al suelo y muero, o me levanto".

El siete veces campeón, por supuesto, menciona su incorporación a Ferrari para 2025. No desea decepcionar a Mercedes. "No considero esto como una fuga. Mi lealtad hacia el equipo sigue siendo la misma que en temporadas anteriores: mi objetivo es superar a los demás equipos. Buscamos vencerlos. Mi enfoque es inquebrantable hasta el final. No permitiré que mi mente se desvíe demasiado hacia lo que sucederá después", declaró.



Más allá de la Fórmula 1, Lewis Hamilton es un hombre multifacético. Además de piloto, es un ícono de la moda, un defensor de la igualdad y un artista en ciernes. Su historia es una inspiración para muchos, y su futuro aún está por escribirse. Hamilton, comentó que una vez finalice su paso por la máxima categoría del automovilismo tiene la intención de enfocarse en el mundo del cine.