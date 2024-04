F1: Esto dijo el excampeón mundial Jacques Villeneuve sobre Fernando Alonzo y Sergio Pérez

El excampeón mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, ve con buenos ojos la posibilidad de que los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso formen parte, en 2025, de las escuderías Red Bull y Mercedes, ante la posibilidad de que Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez abandonen la “Toro Rosso” a final de la temporada.

Es más, cabe la posibilidad incluso de que pudiera salir el intocable Max Verstappen. Mientras que Checo Pérez se tiene que ganar la renovación, pues muchos compañeros de profesión le sacan de la ecuación de Red Bull de cara a la próxima temporada.

“Red Bull y Mercedes necesitan a alguien que sea conocido por ser agresivo, egoísta cuando tiene que serlo, que tenga hambre y sepa lo que hace falta. El único que podría hacerlo es Fernando. Sería una buena elección”, expresó Villeneuve.

Y si en la escudería austriaca puede haber un sitio que ocupar, en Mercedes es obligatorio que encuentren a alguien para sustituir a Lewis Hamilton, quien se ha comprometido con Ferrari de cara a la temporada 2025.

"Otra opción podría ser Sainz. Es un piloto muy maduro y muy inteligente. Ya se vio en la carrera de Singapur el año pasado y este curso en Australia”, señaló. “No es fácil trabajar con equipos como Red Bull y Mercedes. Si no le gustas a Helmut (Marko) o a Toto (Wolff), tienes problemas. Puede ser muy complicado", expone a OLBG el ganador de 11 grandes premio de F1.

Por otro lado, el canadiense duda de que Wolff quiera realmente fichar a Verstappen, a lo que agregó que la única intención es molestar a Red Bull. "No me puedo imaginar que Toto quiera a Max. No me imagino a Verstappen en Mercedes porque perdieron el campeonato contra Red Bull y Max”.

Y sentencia: "Hay mucha venganza personal dentro y fuera de Red Bull en este momento. Todo es un lío. ¿Sería el equipo tan bueno sin Horner? Es una pregunta difícil. ¿Ganaría el equipo sin Verstappen? Probablemente".