¡Sorpresa! Así queda el GP de Australia tras el sorpresivo retiro de Max Verstappen

La primera sorpresa del año ocurrió en el GP de Australia con la victoria de Carlos Sainz tras el retiro de Max Verstappen tras presentar fallas con el coche en plena carrera.

El español Carlos Sainz (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, apenas dos semanas después de haber sido operado de urgencia de una apendicitis.

Sainz, de 29 años, ganó de forma brillante una carrera que su compañero, el monegasco Charles Leclerc -que firmó la vuelta rápida-, acabó segundo; y el inglés Lando Norris (McLaren) tercero.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sigue liderando el Mundial, abandonó, por una avería de frenos, tras la quinta de las 58 vueltas que se dieron este domingo a la pista australiana.

Por otra parte, Fernando Alonso (Aston Martin) acabó sexto, un puesto por detrás del mexicano Sergio Pérez (Red Bull); pero acabó perdiendo dos al ser sancionado con 20 segundos por una acción irregular en el accidente del inglés George Russell (Mercedes).

Carlos Sainz y la extraña recomendación tras ganar el GP de Australia

Sainz, de 29 años, que hace dos semanas había sido intervenido de urgencia de una apendicitis -motivo que le hizo perderse el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo de la temporada-

"Ha sido una buena carrera, me sentí muy bien; algo rígido, porque en lo físico no fue lo más fácil; pero me sentí bien y pude gestionar bien los neumáticos. Y estoy muy contento, con mi victoria y con el 'doblete' de Ferrari", comentó.

"Le dije a Lando que se operara del apéndice, que eso es algo que ayuda", confesó el piloto español tras lo ocurrido en Jeddah.