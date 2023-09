Rival que derrotó al Canelo Álvarez descarta la revancha de manera contundente

Todos los amantes del boxeo recuerdan aquella derrota sufrida por el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en mayo de 2022 ante el ruso Dmitry Bivol en el peso semipesado y luego de ese resultado se presumía que vendría una revancha inmediata, pero recientemente el manager del campeón de las 175 libras detalló que no habrá revancha entre su peleador y el tapaío en ningún momento.

Vadim Kornilov, manejador de Bivol, sostuvo que espera que esa segunda batalla no se realice en ningún momento. “Canelo mencionó el nombre de Dmitry en muchas ocasiones como el oponente más prioritario, y en cambio peleó con otros como Gennadiy Golovkin, John Ryder. Constantemente mencionaba que quería vengarse. Pero en realidad no lo quería: políticamente y desde el punto de vista deportivo. No está interesado [en una segunda pelea]", dijo Kornilov

Canelo tendrá su próxima defensa contra Jermell Charlo el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Hubo serias discusiones para hacer una revancha con Bivol, pero las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre el dinero y el peso del contrato. Bivol quería bajar a 168 para desafiar a Canelo por su corona indiscutible.

"Canelo perdió casi todos los asaltos en la primera pelea con Bivol, parecía demasiado inseguro y objetivamente no veo qué sentido le puede encontrar a la revancha. No recibimos nada de él, excepto las palabras en una conferencia de prensa. Estábamos esperando [para hacer la revancha]".