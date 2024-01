Julio César Chávez Jr. asegura que su padre lo quiere matar (+Declaraciones)

La familia Chávez sigue envuelta en polémica tras las declaraciones de Julio César Chávez Jr. y de su padre, el excampeón de boxeo Julio César Chávez, quien publicó un video en sus redes sociales para celebrar el inicio del 2024 y aprovechó de mandar un mensaje para su hijo, el cual estuvo involucrado en muchos problemas antideportivos durante el año pasado, "Ojalá Dios quiera y te caiga un proyecto de luz y deja de decir tantas pendejadas".

Ante esto, se hicieron públicas unas fuertes acusaciones "del Junior", el cual asegura que su padre lo tenía secuestrado y que agredía a su mamá, "Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, ¡Es una basura! Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. Estuve secuestrado tres años porque no me dejaron ver a mis hijos, no me voy a dejar de mi papá ni de nadie”.

Asimismo, manifestó que desea que su padre y su pareja, Frida Chávez vayan a la cárcel por todo el abusó que tuvieron contra él, "Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos. A chingar a su madre todos, que paguen ellos, que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente”.

Por otro lado, también detalló que el exboxeador mexicano, dejó "traumada" a su madre y que el mensaje donde dice que supuestamente quiere ayudarlo es una mentira, "Mi papá hizo pedazos a mi mamá, la golpeaba, la humilló, está traumada, ya no puede hacer nada. Quedó dañada para toda la vida por el mismo güey (Chávez) que me está dañando a mí, pinche ‘abusón’ que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija”.