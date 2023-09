Jermell Charlo considera superada la lesión en su mano: "No quiero poner excusas"

Solo horas restan para que se realice la ansiada pelea entre Jermell Charlo y Saúl Álvarez, en la que el peleador estadounidense dejó claro que lo que sucedió con la lesión en la mano que lo dejó fuera de acción por 16 meses, ya quedó superada.

Charlo se ha sometido a fisioterapia intensa y constante en su mano izquierda desde que le quitaron el yeso a principios de este año.

El diestro Charlo se rompió dos huesos de su mano izquierda durante una sesión de sparring unos días antes de Navidad, lo que provocó primero el aplazamiento y finalmente la cancelación de su defensa del campeonato de las 154 libras contra el australiano Tim Tszyu, quien era el retador obligatorio del título de peso mediano junior de la OMB.

“Sabes, no hablo de esas cosas porque, ya sabes, no quiero ponerme una excusa. Quiero entrar allí y ser un perro", sostuvo "Iron Man", en las entrevistas previas de su combate de este 30 de septiembre en el T-Mobile Arena.

“Sabes que vengo a pelear”, dijo Charlo. “Vengo a presionar [on]. Vengo al boxeo. Lo mezclo. Lucho contra la adversidad. Pase lo que pase, tiene que pasar. Dios escribió esto para mí, así que no voy a decir mucho, oh, déjame, dijeron que necesitas hacer terapia. Está bien, haré terapia por el resto de mi vida. Mientras boxee, haré terapia en esa mano. Intentaré hacerlo más y más fuerte y mejor que nunca”.