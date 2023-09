El Canelo lanza advertencia a Charlo antes de la gran pelea (+Video)

Este miércoles se realizó la rueda de prensa oficial para la pelea estelar entre Saúl Álvarez y Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y en la que ambos boxeadores fueron bastante rescatados y muy tranquilos en sus declaraciones, sin embargo, el "Canelo" mandó un claro mensaje para su rival de turno.

“Jermell tiene razón, no tengo nada que probar, pero especialmente esta vez tengo algo que probarle a él que nunca ha creído en mis habilidades”, dijo el púgil de 33 años, oriundo de Guadalajara. “Siempre ha estado diciendo que no soy lo suficientemente bueno, así es que le voy a dar la oportunidad de enseñarle cuáles son mis habilidades, me voy a divertir y les vamos a enseñar a todos nuestras cualidades verdaderas”.

Pese a que hubo comentarios directos y francos, los dos púgiles tuvieron respeto y se mantuvieron con el enfoque puesto en la refriega de este 30 de septiembre en suelo estadounidense.

“Siempre ha dicho que no cree en mis habilidades. Esta motivación para mí es muy especial y estoy listo para mostrarle a él dentro de unos días de lo que soy capaz”, concluyó el tapatío.