Estados Unidos ofrece hasta importante suma de dinero a familias con hijos: Requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Millones de familias en Estados Unidos podrán beneficiarse de un pago directo que puede alcanzar los 8.000 dólares. Esta ayuda económica, que se deposita directamente en las cuentas bancarias, forma parte del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), diseñado para apoyar a hogares con hijos que tienen ingresos bajos o moderados.

El EITC es un crédito reembolsable otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para el año fiscal 2025, que se declara a comienzos de 2026, las familias con hijos podrán recibir hasta 8.046 dólares. Sin embargo, el monto varía en función de los ingresos y el número de dependientes:

• Sin hijos: hasta 649 dólares, con ingresos máximos de 19.104 dólares (solteros) o 26.214 dólares (casados).

• Con 1 hijo: hasta 4.328 dólares, con ingresos máximos de 50.434 dólares (solteros) o 57.554 dólares (casados).

• Con 2 hijos: hasta 7.152 dólares, con ingresos máximos de 57.310 dólares (solteros) o 64.430 dólares (casados).

• Con 3 o más hijos: hasta 8.046 dólares, con ingresos máximos de 61.555 dólares (solteros) o 68.675 dólares (casados).

Requisitos para calificar

Para que un hijo califique para el EITC, se deben cumplir ciertos requisitos:

• Parentesco: Puede ser hijo biológico, adoptado, hijastro, nieto o hermano.

• Edad: Debe ser menor de 19 años o menor de 24 si es estudiante a tiempo completo.

• Residencia: El hijo debe vivir con el solicitante más de la mitad del año en EEUU.

Proceso de solicitud del depósito en 2025

El depósito de hasta 8.000 dólares se reclama al presentar la declaración de impuestos del año fiscal 2025 en 2026. Para ello, se debe utilizar el Formulario 1040 o 1040-SR y completar el Anexo EIC si hay hijos.

Pasos para completar la solicitud

1. Reunir Documentación: Obtener datos y documentos del hijo, como el número de Seguro Social (SSN), fecha de nacimiento y parentesco.

2. Calcular el Crédito: Determinar el monto del crédito según los ingresos.

3. Completar la Declaración: Incluir la información necesaria y seleccionar la opción de depósito directo.

4. Presentar la Declaración: Utilizar software autorizado o programas gratuitos como IRS Free File para enviar la declaración.

Asegurarse de cumplir con los requisitos y seguir el proceso adecuado puede resultar en un alivio financiero considerable en los próximos años.