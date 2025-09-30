Canelo Álvarez pospone su regreso al ring para ingresar a quirófano

Suscríbete a nuestros canales

Tras la dura derrota ante el estadounidense Terence Crawford, que lo despojó de todos sus títulos como campeón indiscutido supermediano, Saúl 'Canelo' Álvarez prepara un estratégico regreso a la acción.

Antes de este combate, efectuado en el Allegiant Arena de Las Vegas, el pasado 13 de septiembre, la siguiente pelea del mexicano estaría pautada -en principio- para febrero de 2026. Sin embargo, una operación postergará ese siguiente evento.

¿Cuándo volverá Canelo?

Por ahora, una cirugía en el codo a la que deberá someterse próximamente el tapatío, alargará la espera para verlo de nuevo peleando. Esta información la dio a conocer el periodista Mike Coppinger del portal The Ring.

''Tenía previsto regresar en febrero en Riad debido a la tercera pelea del acuerdo que sostienes con ellos, pero esa pelea se retrasará hasta el segundo o tercer trimestre del año debido a la operación de Canelo, pero volverá'', señaló el propio Coppinger de acuerdo a reportes del equipo de trabajo de Álvarez.

Cabe destacar que, el multimillonario acuerdo del mexicano con Riyahd Season, solo representará las dos próximas carteleras que protagonice el oriundo de Guadalajara. Por lo tanto, se mantiene en incógnita el próximo rival de Saúl o si planteará una revancha ante 'Bud' Crawford para recuperar sus cinturones.