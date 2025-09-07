Victoria dramática de los 49ers: touchdown de último minuto y balón robado sellan la victoria (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los San Francisco 49ers lograron una victoria agónica y llena de suspenso ante los Seattle Seahawks en condición de visitantes en Lumen Field por marcador 17-13. La clave para los 49ers fue una férrea defensa que fue capaz de detener a los halcones en zona roja.

Victoria sufrida en el Lumen Field

Con menos de dos minutos por jugarse, los 49ers lograron una anotación decisiva que les permitió tomar la delantera en un duelo muy cerrado, donde ambos equipos mostraron sus fortalezas y debilidades.

Brock Purdy, mariscal de campo de San Francisco, conectó un pase de touchdown crucial para poner a su equipo adelante cuando el marcador estaba 10-10, dándole una ventaja que posterior a eso su defensa supo mantener. Los Seahawks intentaron reaccionar, pero un robo de balón de los 49ers en su propia zona roja fue vital para evitar una última amenaza ofensiva del equipo local. La defensa de San Francisco se mostró intensa en los momentos donde más importaba y supo contener a los rivales para asegurarse la victoria.

No obstante, no fue el mejor partido para Brock Purdy en cuanto a errores se refiere, ya que entregó el balón en dos oportunidades por intercepciones. Estos errores generaron momentos de presión para los visitantes, pero el equipo supo sobreponerse y capitalizar las oportunidades ofensivas que tuvo. Purdy completó un total de 23 pases en 35 intentos, acumulando 286 yardas, lanzando un touchdown y esas dos intercepciones que complicaron el panorama, pero al final el triunfo fue para su escuadra.

Destacado Rendimiento de Christian McCaffrey

La mejor noticia para los 49ers, además de la victoria, fue sin duda la excelente imagen que dejó Christian McCaffrey. El corredor fue un pilar fundamental en la ofensiva, especialmente en la faceta de recepciones.

McCaffrey atrapó 9 pases para un total de 73 yardas, demostrando una vez más ser una de las armas más versátiles y dinámicas del equipo. Su capacidad para ganar yardas después de la recepción abrió espacios y permitió mantener la ofensiva fluida y eficiente, compensando en gran medida las dificultades en otros sectores.

McCaffrey también tuvo varios acarreos importantes, sumando un total de 22 toques en la ofensiva entre carreras y recepciones, generando 142 yardas totales en el partido, lo que subraya su valor como jugador total para los 49ers. Este desempeño es vital para que el equipo recupere impulso luego de un 2024 complicado, y sin duda es un buen augurio para lo que puedan lograr en el resto de la temporada.

Este triunfo en territorio hostil pone a San Francisco en una posición positiva para arrancar la temporada con confianza y estableciendo un tono de resiliencia que será clave en semanas venideras.