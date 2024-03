Yunta venezolana busca cupo al Kentucky Derby este sábado en prueba de $1.000.000

Recientemente superó las 500 victorias y actualmente alcanza 515 en su campaña de 8 años como entrenador profesional en Estados Unidos, es el venezolano Victor Barboza Jr., quien este sábado 30 de marzo en el Championship Meet de Gulfstream Park, asume un reto de gran envergadura al buscar con su pupilo Grand Mo The First (Uncle Mo) llevarse la principal carrera del estado de Florida que es clasificatoria al Derby de Kentucky, el Florida Derby (G1) del año 2024, para la cual da la responsabilidad al multicampeón jockey venezolano, Emisael Jaramillo.

Barboza nunca ha perdido la fe en la calidad y capacidad de Grand Mo The First, ejemplar que luego de ganar en forma consecutiva en sus dos primeras actuaciones, tiene tres terceros lugares en pruebas selectivas, el último de ellos en el Tampa Bay Derby (G3), donde arribó apenas a cabeza del ganador Domestic Product. Ahora no duda Victor Barboza Jr., en darle una oportunidad más al hijo de Uncle Mo, propiedad del Granpollo Stable, para buscar estar en el partidor de Churchill Downs el próximo 4 de mayo, en la Edición N°150 del Kentucky Derby.

Grand Mo The First fue inscrito a la carrera de Grado 1 que cierra un megaprograma de 14 competencias este sábado 30 de marzo en Gulfstream Park, en el penúltimo día del Championship Meet, un meeting en el que Victor Barboza Jr. ha logrado 6 victorias, para registrar un total de 11 lauros en lo que va del año 2024. Además de Grand Mo The First en el Florida Derby, este sábado Barboza Jr. también presenta al rendidor Long Range Toddy (Take Charge Indy), en el Sir Shackleton Stakes de $125.000.

Emisael Jaramillo por su parte registra siete (7) compromisos este sábado 30 de marzo en Gulfstream Park, incluyendo 4 carreras de stakes. Además de Grand Mo The First, Emisael conducirá a The Skipper Too del trainer Juan Alvarado en el Ghostzapper Stakes (G3), al caballo Legacy Isle de Rohan Crichton en el Sir Shackleton Stakes y al ejemplar Tidal Forces de Fernando Abreu en el Appleton Stakes.