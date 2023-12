Wilmer Landaeta debuta este domingo a esta nieta de semental que ha dado tres campeones del Caribe

La reunión número 48 de la temporada en el hipódromo La Rinconada, será este domingo 10 de diciembre del 2023, con una programación de nueve competencias nacionales y como inclusión especial, el Clásico Internacional del Caribe como parte de la sexta y última valida del 5y6 nacional.

La jornada que no tendrá selectivas nacionales, se jugará a la par de lo que se realice en la Serie Hípica del Caribe, que se va a realizar el mismo domingo en el hipódromo Presidente Remón, ubicado en ciudad de Panamá, en el istmo de Panamá.

A las 3:40 de la tarde de la tarde dominical, se va a correr la segunda de las válidas del 5y6 nacional, en distancia de 1.300 metros, reservada para yeguas de tres años, debutantes o no ganadoras, donde han sido anotadas 11 ejemplares.

El entrenador Wilmer Landaeta tiene a la tresañera Fire Will Rain, nacida y criada en el Haras El Centauro, la cual es una castaña producto del cruce entre Glory Or Nothing en Tour Lady por Water Poet, que va a hacer su primera presentación pistera en el óvalo La Rinconada con la conducción del jinete aprendiz Jonathan Nava.

La yegua es nieta materna del semental irlandés Water Poet, que hizo vida como padrillo en nuestro país, y dio a tres ejemplares que ganaron la triple corona, dos machos y una hembra: Taconeo (2007), Water Jet (2010), y la yegua Bambera (2006).

Además, se convirtieron en campeones del Caribe, Taconeo ganó el Confraternidad del 2008 en Puerto Rico, Bambera es una de las siete yeguas en ganar el Clásico Internacional del Caribe, al conseguirlo en el 2009, y Water Jet en el 2010 en La Rinconada.

El último trabajo en la pista de la tresañera fue el pasado 9 de septiembre, con Navas en el lomo, donde hizo 44.3 en 600 metros, 58.4 para la media milla y 74.1 en los 1.00 metros, cómoda y soltó los estribos después de la raya, informó la División de tomatiempos del INH.