Tres jockeys de Venezuela entre los 10 que dan mayor ganancia en Gulfstream Park

El conocido Dígito Dougherty, llamado así por su creador Gary Dougherty, es un indicador que relaciona una apuesta hípica a ganador con la cantidad de actuaciones y la efectividad en victorias que presentan jinetes y entrenadores en un periodo determinado.

Este tipo de indicadores como el R.O.I y el Dougherty Digit, ofrecen a los apostadores un cálculo de cuáles son los profesionales que han permitido a los aficionados mayores márgenes de ganancias con sus ejemplares.

En el hipódromo de Gulfstream Park, evaluando lo que ha sido su actuación en el Championship Meet, se observa que no siempre los jinetes más ganadores, son necesariamente los que proporcionan mayor ganancia a los apostadores.

Así vemos que entre los venezolanos, por ejemplo, de los tres fustas que aparecen entre los 10 mejores por este indicador, el jockey con mejor Dougherty Digit, es Emisael Jaramillo, quien ha podido ganar en 14 ocasiones de 101 oportunidades de monta, varias de esas victorias con ejemplares de buen dividendo, lo que lo coloca como el jockey venezolano que ha aportado mayores ganancias a los apostadores, con un Dougherty Digit de 79, ocupando el cuarto lugar en Gulfstream Park según este indicador.

El segundo mejor de Venezuela según este parámetro es Junior Alvarado, ganador de 23 carreras en 143 oportunidades de conducir ejemplares, para un 16% de efectividad y un Dougherty Digit de 73, empatado en el quinto lugar según este indicador con el norteamericano Tyler Gaffalione.

El tercer venezolano que se incluye entre los 10 mejores según este parámetro es el Hall de la Fama Javier Castellano, quien ha ganado 15 competencias de 128 ocasiones, arrojando un Dougherty Digit de 67, para posicionarse en el décimo lugar en la estadística.

Estos tres jockeys venezolanos, Emisael Jaramillo, Junior Alvarado y Javier Castellano, presentan una mejor posición según este índice, que el actual líder de la estadística, con 75 triunfos en 342 actuaciones, el boricua Irad Ortiz Jr., quien ocupa según este dígito, la undécima posición.

Tal situación obedece a que no obstante a ser el más ganador y tener una efectividad de 22% en victorias, en el caso de Irad Ortiz Jr., los dividendos arrojados por los ejemplares que obtienen victorias bajo su conducción, no han sido muy elevados, al ser uno de los jockey más jugados por los aficionados apostadores, lo que ocasiona que su índice Dougherty no sea tan elevado como su cifra de victorias.