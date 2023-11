Serie Hípica 2023: Estos purasangres galopan el lunes en la pista del Presidente Remón

Este lunes 20 de noviembre, algunos de los ejemplares que son posibles contendores en las carreras de la Serie Hípica del Caribe 2023, a celebrarse en la arena del hipódromo Presidente Remón de Panamá, galoparon en la pista principal.

De acuerdo al reporte del Departamento de Prensa del óvalo panameño, los panameños Blessed Ben Hur, Indy Moon, Lucky Boy, El Tzar, Shine The Light, Lobo Manso, More Hope, Play Action, My Sharona, Capobolocco, Tomasito, Mister Martini, Señora Ley, Rouens Light y los importados que corren en ese óvalo: Paid Twice, Dr. G., Bravo Ignacio y Lead Singer, realizaron solo galopes.

El Tzar, uno de los representantes panameños que competirá

Los mexicanos Jackpot, Tiroteo, Tiempos Revueltos, El Santo, Next Champ y Joritz, también estuvieron en la arena del circuito hípico, así como la triplecoronada Saturday y Atento, ambos de Ecuador. Se espera la llegada de los ejemplares venezolanos para completar los integrantes de la denominada Villa Caribeña.