Irad Ortiz Jr. arrasa el fin de semana con esta cantidad de victorias en Estados Unidos

El jockey puertorriqueño Irad Ortiz Jr. no dejó para nadie este fin de semana pasado en el hipódromo de Aqueduct en Nueva York y logró una cantidad de triunfos interesantes que lo colocan en el segundo lugar detrás de Manuel Franco, el líder de la estadística.

Ortiz Jr. fue el más destacado el sábado con cinco victorias y entre ellas un evento clásico. El boricua hizo ganar a Bourbon Chase en la segunda, Works for Me en la tercera, Dangizwiththestars en la sexta, el Key Cents Stakes con Tricky Temper y el cierre con Proud Foot. El domingo volvió a lucirse con cuatro triunfos gracias a Leslie's Rose en la primera, Scoring Chance en la segunda, P Mutter Pickle en la sexta y Chili Flag en el Forever Together Stakes.

El porcentaje de triunfos que tiene Irad Ortiz Jr. en este meeting de Aqueduct es de 34% y entre los tres primeros lugares cosecha 58%, uno de los más altos de este meeting. En lo que va de año, acumula $37.444.089 en ganancias y 335 primeros, para ser líder absoluto en esos departamentos de carreras ganadas y dinero producido.