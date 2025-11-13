Racha perfecta: Kendrick Carmouche asegura tres victorias en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Kendrick Carmouche obtuvo un total de tres victorias en la jornada disputada este miércoles 12 de noviembre en el óvalo de Aqueduct. El jockey profesional firmó un total de ocho compromisos de monta en la cartelera que fue de nueve carreras.

Jinete: Kendrick Carmouche Hat-Trick Aqueduct

Carmouche, consiguió su victoria en la primera competencia, un Maiden Special Weight de 85 mil dólares encima de Metfardeh bajo el entrenamiento de Todd Pletcher para las conexiones del Shadwell Stable, con un tiempo de 1.35’’77 para el recorrido de la milla y abonó dividendo de $14,24 a ganador.

Acto seguido en la cuarta carrera, se disputó un Waiver Claiming de 41 mil dólares y el látigo estadounidense visitó al recinto de ganadores con Sergeant Capps, pues dejó en taquilla $7,64 a ganador. Corrió la milla en 1.36’’94 y contó con la preparación de Wayne Potts, para la divisa de Jasen Bunsraj.

Para finalizar, Carmouche completó el Hat-Trick en la séptima del programa, un Allowance Optional Claiming de 82 mil dólares con Refuah sobre los estribos bajo la presentación de Joe Sharp para los colores de Jeanine M. Cumiskey y arrojó dividendo de $17,60 a ganador. Este ejemplar participó en una distancia de la milla, con registro de 1.35”63.

Resultados: Kendrick Carmouche campaña

Con estas victorias alcanzadas totaliza 4.112 de por vida en Estados Unidos, mientras que en la presente temporada lleva 169 triunfos. Para el resto de esta semana, el piloto norteamericano tendrá una ardua agenda de 35 montas entre los días jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de este mes en el circuito de Nueva York.