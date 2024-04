Potra que costó $1.250.000 debuta este sábado en Estados Unidos

Fue uno de los productos más cotizados de la venta de Yearlings de Keeneland en septiembre de 2022, la hija de Into Mischief en Song of Spring por Spring At Last, criada en Stoneway Farm, por la cual Frank Fletcher bajó el martillo en $1.250.000 para la potra de nombre Miss Rockette, que este sábado 20 de abril, bajo el entrenamiento de Bob Baffert, hará su debut en Estados Unidos.

La madre de la potra, propiedad del Stoneway Farm, fue ganadora de 4 carreras en 16 actuaciones, incluyendo el Allaire du Pont Distaff Stakes (Gr.3) de 2018 en Pimlico, cruzada por el líder semental Into Mischief (Harlan´s Holiday), quien ha sido noticia en el mes de marzo con la victoria de Leslie River en la Dubai World Cup de Meydan y las victorias clásicas en Estados Unidos de sus hijos Newgate, Imagination, Leslie´s Rose, Timerlake y Resilience.

Miss Rockette debutará con el N°5 este sábado 20 de abril en la séptima carrera de Oaklawn Park, un Maiden Special Weight de $115.000 en distancia de 1700 metros, prueba en la que aparece como gran favorita en el Morning Line, con proporción de 8/5, con la monta del mexicano Juan Hernández, a pesar de debutar en exigente recorrido de aliento.

La segunda candidata en la séptima carrera del sábado en Oaklawn Park es la N°6 Flashy Dancer (Curlin) entrenada por Brad Cox que va a su segunda actuación luego de estrenarse segunda y aparece con proporción 9/5 en el Morning Line.Además de Miss Rockette, N°5 en la séptima carrera, Bob Baffert también presentará al potro Reincarnate en la undécima carrera, el Oaklawn Handicap (G2) de $1.250.000 el sábado.