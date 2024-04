Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 18-04-2024

Inicia este jueves 18 de abril la semana hípica del emotivo Royal Palm Meet en Gulfstream Park y se programan ocho (8) competencias para esta jornada de la tercera semana de abril. La reunión hípica consta de cuatro competencias a disputarse en la pista sintética o tapeta, dos sobre pista de grama y dos más sobre superficie de arena en la pista principal.

La prueba mejor rentada de este jueves es la séptima en el orden, un Allowance Optional Claiming de $61.000 en distancia 1000 metros para ejemplares de 3 años sobre grama. La tarde hípica dará inicio a la 1:10 pm y el promedio de inscritos por carrera es de 7,62. En la jornada se ha pautado el multitudinario juego del Pick Six o Rainbow Six, que inicia a partir de la tercera carrera, programada para las 2:14 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados en las seis competencias válidas para el Rainbow Six de Gulfstream Park, este jueves 18 de abril, que también funcionan como pronóstico para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de estas seis carreras.

Tercera Carrera. 6. Super Curioso (Arg). Ha mostrado guapeza en velocidad. 2. Proverb. Tiene actuaciones que obligan a considerarlo. 1. Doc Amster. Puede reverdecer laureles es de cuadra efectiva.

Cuarta Carrera. 5. Carrington. Con yunta de campeones venezolanos, está listo para la foto. Con Jaramillo correrá como nuesto Best Bet para este jueves 18 de abril en Gulfstream Park.

Quinta Carrera. 2. Vayesta. Luce una enormidad, debe ser la ganadora 6. Jess´s Moment. Mucho chance de sorprender al final. Línea Doble.

Sexta Carrera. 1. Grand David. Aunque reaparece en tiro exigente, nos luce superior. 7. Uncle Armando. Otro que regresa en grupo menos clasificado, puede ser el ganador. 4. Bringer of Rain. Será de los más cotizados, tiene chance.

Séptima Carrera. 1. Apollo Ten. Yunta de altos kilates, máxima carta. 8. Lighting Clouds. Le corre al "tendón Pérez. 6. Bonus Move. En su cuadra lo tienen por muy buen sprinter.

Octava Carrera. 4. Lieutenant Stan. Se acercó bastante ante grupo superior con "Cheché" Meleán. 5. Academy Choice. Tiene velocidad y actuaciones que lo acreditan. 6. Harrington. Cuidado al final con un sorpresivo remate.

En resumen esta es la combinación recomendada:

3a) 1-2-6

4a) 5

5a) 2-6

6a) 1-4-7

7a) 1-6-8

8a) 4-5-6