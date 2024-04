Jockey criollo gana increíble carrera con caballo de este entrenador campeón

La jornada de carreras de la tarde de este miércoles 17 de abril del 2024, culminó con una programación de nueve competencias, donde la comunidad de venezolanos que hacen vida en el recinto de Tampa Bay Downs, los cuales ganaron casi la mitad de la agenda, entre jinetes, entrenadores y propietarios de caballos.

En la novena y última carrera de la tarde en el óvalo de Tampa, se corrió un Maiden Special Weight, para ejemplares de tres años, en distancia de 1.600 metros, con un premio de $53.000,00, donde el purasangre ganador fue Board od Firectors, con la monta del jockey venezolano Daniel Centeno, y entrenado por Chad Brown, quien es el entrenador del primer favorito para ganar la edición del Kentucky Derby, Sierra Leone.

El ejemplar de Brown partió último, al inicio de la carrera y se mantuvo en los puestos de atrás durante toda la competencia, la cual fue dominada por Sebastianthe First, y luego por Last Run y Read Roasdter, con tiempos de 22,1 en 400 metros y 46, 1 en la media milla, en el cruce de los 1.200 metros, Board of Directors, aprovechó que se formó un tuvo de seis ejemplares, y del penúltimo puesto que estaba, se abrió hacia la parte de afuera de la pista y pasó en remate hasta el primer lugar en los últimos 25 metros de la competencia para ganar la prueba.

El ejemplar finalizó la prueba con un tiempo de 95,3 para la milla de la competencia, y pagó un dividendo de $11.80 a ganador. Para el criollo fue su victoria número 37 del meeting y la 27 del año, además de acumular 3.341, en Estados Unidos.