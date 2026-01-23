¡Ojo! Una de las yeguas logró el mejor ajuste previo a su participación en la cuarta válida para el 5y6 de la R04

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 04 tiene un total de 10 competencias entre ellas una condicional especial para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores mientras que la jornada del 5y6 Nacional será a la altura de la quinta carrera.

La octava del programa, cuarta válida para el juego del 5y6 es para yeguas nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

Entre las inscritas a presentarse para la prueba válida es Fidanzata (número 2), reaparece a la pista caraqueña luego de 42 días sin correr y se estrena en la cuadra del entrenador Luis Peraza, al mismo tiempo será conducida por el jinete aprendiz Ángel Ybarra para los colores del Stud My General.

En su última actuación del día 14 de diciembre, la ahora pupila de Peraza mejoró mucho al llegar segunda a pescuezo de la ganadora Princesa Julie.

Ajuste: La Rinconada

De acuerdo con la hoja de los ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) de este miércoles 21 de enero, Fidanzata ajustó 52’’4 para 800 metros, en silla, al tiro cargó adentro, ganó por 5 cuerpos y con un remate de 12’’3.

