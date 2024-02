Mira la increíble carrera que le ganó Edgar "Tendón" Pérez a Irad Ortiz Jr. (+video)

La sétima carrera de la tarde de hoy 2 de febrero de 2024 en el hipódromo de Gulfstream Park disputada en 1000 metros, tenía como principal candidato al caballo Our Legal Tender, conducido por el actual líder del Championship Meet Irad Ortiz Jr. El purasangre estaba cotizado con un 8/5 en las apuestas del óvalo de Florida. Un segundo favorito en las apuestas era El Chato, montado por el Salón de la Fama Javier Castellano, que cotizaba 3/1.

Según el movimiento de apuestas en taquilla, el ejemplar que menos opciones tenía de ganar era Lighting Clouds, que con la monta del venezolano Edgar Pérez estaba con un 23/1 en pizarra. Al momento de darse la partida, Our Legal Tender, Bingo Was His Name y Ozone salieron a pelear la punta.

Los primeros 400 metros los pasaron en 21 segundos exactos con estos tres ejemplares en la punta, mientras que "Tendón" Pérez se ubicaba en la cuarta casilla con Lighting Clouds. En la entrada de la curva final, por la parte central de la pista, Edgar hace la movida clave en la carrera. El profesional criollo pasó de un viaje con su conducido y se dedicó a galopar la competencia.

Los 800 metros los pasaron en 43'4 y el tiempo final de la competencia fue de 55'3 para los 1000 metros. este fue el tercer triunfo en el año para Pérez, quien hace poco alcanzó las mil conquistas en las tierras del Tío Sam.