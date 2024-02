Legendario jockey campeón regresa para competir en este Jockey Challenge

Ganador de 3189 carreras, incluidos 129 stakes de Grado 1. Ganador 3 veces de la Melbourne Cup, Hall de la Fama del hipismo australiano y tiene el récord de victorias Grado 1 en Australia.

Es el legendario jockey australiano Damien Oliver, quien confirmó que regresará a las pistas en Arabia Saudita, para participar en Jockey Challenge en Riad los días 23 y 24 de febrero.

Damien Oliver consigue una victoria milagrosa en la última prueba de su gran carrera profesional.



El ícono de las carreras ha estado disfrutando de su retiro, comiendo y bebiendo lo que quiere, durmiendo hasta tarde y caminaba con 58 kg de peso el pasado viernes.

"Algo inesperado, en las últimas semanas recibí una oferta para ir a montar a la reunión de la Saudi Cup, la Serie Internacional de Jockeys”, declaró a Ladbrokes.

“Es una oferta demasiado buena para rechazarla, aunque es un poco agridulce haber tenido un final tan bueno en mi carrera en Perth que realmente no estaba planeando hacer algo como esto, pero estas ocasiones no ocurren muy a menudo, así que pensé que también podría tener una oportunidad única.” Indicó Oliver



“Estoy bastante contento con la forma en que van las cosas en este momento. He sido muy feliz haciendo mi trabajo en Ladbrokes. He estado bastante ocupado y disfruto durmiendo hasta tarde y comiendo y bebiendo lo que me gusta. Me he adaptado bastante bien al nuevo estilo de vida".

Oliver está siguiendo el ejemplo de su compañero ex jockey Glen Boss, quien salió de su retiro para participar en la misma serie de jockeys en 2022.

La última vez que Oliver montó en Medio Oriente fue en 1996, cuando formó pareja con Danewin en la Copa del Mundo de Dubai detrás de la superestrella estadounidense Cigar.

Con información de 7news