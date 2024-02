Este ejemplar de Estados Unidos es mejor que White Abarrio según este reconocido ranking

Se publica la Encuesta de los mejores purasangres realizada por la Asociación Nacional de Carreras de Purasangres (NTRA), que cubre las actuaciones de las carreras hasta el 28 de enero. La votación la realizan los medios nacionales y la misma es publicada el 29 de enero de 2024.

La encuesta “Top Thoroughbred” comprende a ejemplares que compiten por el Caballo del Año. Esta encuesta sobre los mejores purasangres concluye el martes 5 de noviembre después de las Breeders´Cup.

En el ranking más reciente de la NTRA, es National Treasure el mejor caballo de la actualidad en Estados Unidos y Canadá, con 236 votos, contra 179 de White Abarrio y 137 de Señor Buscador.

Aquí detallamos el ranking de la encuesta TOP THOROUGHBRED publicada el 29 de enero de 2024.

Nombre del Ejemplar N° Votos 1 National Treasure 236 2 White Abarrio 179 3 Senor Buscador 137 4 Idiomatic 125 5 Saudi Crown 119 6 Warm Heart 85 7 Newgrange 84 8 Didia 75 9 Speed Boat Beach 44 10 Arabian Knight 40

Otros ejemplares votados fueron: Francesco Clemente (32), Goodnight Olive (30), Pretty Mischievous (24), I’m very busy (21), Fierceness (21), Olivia Darling (19), Hoist the Gold (16), Disarm (15), The Chosen Vron (13), Auguste Rodin (12), Randomized (7), Crupi (7), Angel of Empire (6), Up to the Mark (5), Bellamore (5), Newgate (5), Proxy (4), Catching Freedom (4), Kingsbarns (4), Kings River Knight (4), Tumbarumba (4), Zozos (4), Red Route One (4), First Mission (4), Slow Down Andy (4), Forbidden Kingdom (3), Bright Future (3), Anisette (3), Integration (3), Track Phantom (3), Dynadrive (2), Casa Creed (2), Catnip (2), Desert Dawn (1), Rose Maddox (1), Alpha Bella (1).