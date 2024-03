Miguel Cortez da una sorpresa que puede poner a pagar el 5y6 el domingo en La Rinconada (+Video)

Meridiano conversó este miércoles con parte de los protagonistas que van a participar en la reunión número 12 de actividades hípicas en el hipódromo La Rinconada, que se va a realizar el domingo 31 de marzo del 2024, con una programación de 10 carreras, sin la presencia de pruebas selectivas de grado, y el juego del 5y6 nacional desde la quinta carrera de la jornada dominical.

Uno de esos protagonistas del domingo, es el entrenador Miguel Cortez, quien aún no ha ganado su primera prueba oficial del año, y este domingo tiene cuatro presentados a participar, varios de ellos con altas posibilidades de llevarlo al paddock de ganadores.

El primero de ellos, es Kingston, el cual tendrá la conducción de José Alejandro Rivero y correrá en la cuarta del programa. Cortez indicó del caballo lo siguiente: “Va a su segunda después de su reaparecida, hacia la milla, segunda vez que la corre, la primera vez la ganó, pero fue distanciado, el caballo se mantiene sano y con buen trabajo, hizo un tiempo de 97,4. Bastante favorable para esa distancia, él va a estar decidiendo”.

Luego en la séptima de la tarde, le corre Jovic, un ejemplar el cual regresa, después de 112 días sin correr, y será conducido por el aprendiz Carlos Brito. “tiene tres meses sin correr, estuvo un poco malo, reaparece, pero va a estar en la pelea”.

En la octava del domingo, tiene a la primera yegua de la jornada, Quality Princess, conducida por Carlos Brito igualmente. “Ella viene de correr en el Clásico Gustavo Sanabria, no lo hizo del todo mal, por ser la primera vez en ese tiro (2.000 metros), ahora va con ganadoras de uno y dos, esta más madura porque ella corrió la distancia y hay hembras que no lo han hecho, asi que no lo dejen por fuera”.

Y, por último, en la novena de la tarde de carreras, participará Miss Mireya, con José Alejandro Rivero. “Tiene dos meses que reapareció, ahora va en 1.200 metros, la última vez tuvo un tropiezo en la partida, después se le cayó el fuete al jockey, les aconsejó que no la dejen por fuera de sus combinaciones, ya que ponga a pagar los cuadros y va a estar decidiendo la carrera”.