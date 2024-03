César Cachazo reaparece yegua que tiene 217 sin competir en La Rinconada

El último domingo del mes de marzo, tiene la presencia de la reunión número 12 del primer meeting de la temporada 2024 en el hipódromo La Rinconada, con una programación de diez carreras a partir de la 1.30 de la tarde, con una Condicional Especial antes de iniciar el juego de las mayorías, que tiene como hora de partida a las 3:10 de la capital, reservada para machos tresañeros ganadores, camino al inicio de la triplecorona venezolana.

Dentro del juego del 5y6 nacional, y en la última de las válidas, y que cierra la Doble Perfecta y la Triple Perfecta del domingo, en una carrera reservada para yeguas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, hay un lote de 14 hembras anotadas a competir en la misma, por un premio especial adicional de $12.000, don el entrenador César Cachazo firmó la presentación de la alazana My Flirting Mate con la monta de José Gilberto Hernández.

La nacida del semental Siete C en Swapl por More Than Ready, criada en el Haras Urama, del Stud Azatlán, debutó el pasado 27 de agosto del 2023, en una prueba de 1.100 metros, donde finalizó sexta a tan solo tres cuerpos de Another Legacy, en el Clásico Julián Abalá, en e marco de la Gala Hípica de Caracas, en esa oportunidad con la monta del zuliano Jaime Lugo.

En esta oportunidad será conducida por otro experimentado jinete como lo es José Gilberto Hernández. La alazana hizo un trabajo el pasado 22 de marzo del 2024, donde marco recorridos de 65,4 en 1.000 metros, 80,3 en 1.200, y 97,2 para los 1.400 metros, animada, y fustigada, con Hernández en pelo, y remate de 12,1 los últimos 200 metros, indicó la División de tomatiempos del INH.