Yanir Hurtado vuelve a la pista yegua que tiene 162 días sin competir en La Rinconada

El hipódromo La Rinconada tienes este domingo 31 de marzo del 2024, la reunión de actividades hípicas número 12 del primer meeting de la temporada, con una programación de 10 carreras, a partir de la 1:30 de la tarde, donde no hay selectivas de grado y se realizara una Condicional Especial para machos tresañeros ganadores, y el juego del 5y6 nacional activo desde la quinta competencia de la jornada dominical.

En el inicio del juego de la Doble Perfecta y segunda de la Triple Perfecta, se va a correr una prueba para yeguas de cuatro años ganadoras de una prueba, en distancia de 1.200 metros, con una hoja de diez presentadas a competir en la misma, donde el entrenador Yanir Hurtado aprovecha para reaparecer a una hija de The Great War, como lo es Go Nanny Go, esta vez con la monta de Francisco Quevedo.

La nacida en el Haras Los Samanes Polo % Racing, del Stud La Vieja, nieta de Miner’s Lamp, viene de un parón de 162 días sin competir en la arena del óvalo de La Rinconada, ya que su última prueba fue el pasado 21 de octubre del 2023, en distancia de 1.100 metros, en un lote de tresañeras, perdedoras o debutantes, donde ganó con tres cuerpos de ventaja, sobre Stella Cadente y la monta de Johan Aranguren.

La Alazana que hará su debut como cuatroañera viene de hacer un trabajo el pasado 22 de marzo del año en curso con Quevedo en silla, y desde el aparato, donde marcó parciales de 52,2 en la media milla y 65,3 para los 1.000 metros, se fue de manos en el brinco y luego muy bien, remate de 12,1m dio a conocer la División de Tomatiempos del INH.