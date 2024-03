Esto dice Yanir Hurtado de su presentado el cual es la línea de Gaceta Hípica para este domingo (+Video)

La reunión de actividades hípicas número 12 del año 2024 en el hipódromo La Rinconada, será este domingo 31 de marzo, con una agenda de diez competencias, y el este miércoles el equipo de Meridiano hizo presencia en las instalaciones del recinto hípico para conocer las impresiones de los protagonistas de la jornada dominical que se va a realizar.

Uno de los protagonistas de la reunión, es el entrenador Yanir Hurtado, quien tiene dos de sus pupilos a correr, y uno de ellos, es el purasangre Ciclón, el cual va a correr en la tercera de las válidas, y el cual va como Línea de la revista de la casa Gaceta Hípica.

Hurtado indicó sobre Ciclón lo siguiente: “En su última ganó, (pero fue bajado) hice la observación en la entrevista en aquella oportunidad, que este caballo había ganado en un lote de cuatro y cinco ganadores, en esta ocasión el lote es distinto, porque son caballos de seis y más años, teóricamente el lote es más suave que el anterior. El caballo se encuentra en perfecto estado, su traqueador lo ha sentido excelente, si tenemos un poco de suerte, podamos cristalizar el domingo.

Luego en la quinta de las válidas, tiene la participación de la yegua Go Nanny Go, con la monta de Francisco Quevedo, de la cual dijo: “También anda en excelentes condiciones, no ha hecho mayores trabajos, solo de batea, pero el viernes pasado fue al aparato y lo hizo excelente, muy bien, sin embargo, como rival tiene a la Gran Esperanza corrió con ella en una oportunidad, y Go Nanny Go llegó tercera y La Gran Esperanza segunda. Ese puede ser el candado de la carrera”.