Breeders' Cup: Irad Ortiz Jr. quiere asegurar otro Premio Eclipse con estas montas en Santa Anita

Irad Ortiz Jr. ya tiene un camino construido para lo que puede ser su quinto Premio Eclipse. Solo le resta ganar cualquiera de las catorce competencias que conforman la Breeders' Cup para consolidarse entre los jinetes en Estados Unidos. El nativo de Trujillo Alto, Puerto Rico, es el actual mayor ganador de carreras y dinero en la presente campaña, con 319 victorias y $30.982.469 en premios.

A los 31 años de edad, Irad Ortiz Jr. tiene 17 triunfos en la historia en las Breeders' Cup y más de 22 millones de dólares. En este 2023 intentará sumar otros triunfos con los compromisos que lleva en 13 de los 14 clásicos de viernes y sábado en Santa Anita. El boricua es el tercer jinete más ganador en los 39 años que tienen las Copas de Criadores, superado por su coterráneo John Velázquez y el líder, el legendario Mike Smith.

Además de las montas selectivas, Irad Ortiz Jr. participará en otras carreras del viernes como la cuarta, el Golden State Juvenile Stakes con Going Mobile y en la undécima, una Opcional de Reclamo sobre Elector. El sábado, irá sobre Be Your Best en la segunda competencia, el Twilight Derby (G2) y en la del cierre de esa jornada con Irish Patsy.

Aquí están una a una las montas de Irad Ortiz Jr. para viernes y sábado:

Viernes 3 de noviembre

Carr Ejemplar Entrenador Serie 4 Going Mobile Steve Knapp Golden State Juvenile Stakes 5 No Nay Mets George Weaver Juvenile Turf Sprint (G1) 6 Life Talk Todd Pletcher Juvenile Fillies (G1) 7 Life's an Audible Todd Pletcher Juvenile Fillies Turf (G1) 8 Noted Todd Pletcher Juvenile (G1) 9 Agate Road Todd Pletcher Juvenile Turf (G1) 10 Elector John Sadler Opcional de Reclamo

Sábado 4 de noviembre