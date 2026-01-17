Hinava: Así quedaron los resultados de las carreras del sábado 17-01-2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de hipismo del 2026 comenzó este sábado 17 de enero, con la celebración de la primera reunión de carreras en el hipódromo de Valencia, con una agenda de nueve competencias, la cual se disputó la Copa Inauguración, que tuvo la victoria de la yegua Stella Cadente, pensionada del entrenador Jesús Carfunjol Arteaga y montada por el jockey profesional Jaime Lugo Jr., con un tiempo 74 segundos exactos para los 1.200 metros.

Ganadores: Carreras Destacados Primera Reunión

El jockey profesional José Daniel Calicho fue el primer gran protagonista, al conseguir tres victorias en la primera válida para el 5y6 de la jornada, con Unstoppable, luego en la segunda válida, con La Batalladora y cerró en la carrera de los acumulados con King Bulbs.

Mientras que por el lado de los entrenadores, Jesús Carfunjol Arteaga consiguió tres palmares. En la tercera carrera que fue la Copa Inauguración llevó a la yegua Stella Cadente al recinto de ganadores, mientras que en la segunda válida se tomó la foto con La Batalladora y en la última válida triunfó con el ejemplar King Bulbs.

El juego del 5y6 recolectó un primer monto sellado de Bs.30.476.300,00, de los cuales, Bs.4.266.682,00 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartieron, Bs. 16.457.202,00.

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Skydive (7) 53 Osis Martínez. 295,80 2 The Beast King (8) 52 R.Osorio. - 3 Mendiz (1) 50 J.D.Calicho. - 4 Tapital (3) 53,5 F.J.García. - 5 Iagoaspas (5) 52 R.Vera. -

Entrenador: José Alejandro Ortíz. Ganador: 295,80. Place: 117,47 y 414,14. Exacta: 5.152,05. Trifecta: 1.653,77 No hubo Superfecta. Ret: 6.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Strength Monster (5) 56 Francisco Quevedo. 60,89 2 Candoroso (2) 54 A.Finol. - 3 Masttery (3) 56 R.Capriles. - 4 Sobrador (6) 52 J.Moreno. - 5 Skull Trooper (1) 56 L.Mejías. -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 60,89 Place: 55,00 y 60,25. Exacta: 285,77. Trifecta: 423,63. Superfecta: 1.001,27.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO: 74

Copa Inauguración

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stella Cadente (4) 54 Jaime Lugo Jr. 271,14 2 Money On Time (6) 55 H.Medina. - 3 Deep Love (3) 53 M.Ibarra. - 4 Lady Rossy (1) 54 F.Quevedo. - 5 Queen of South (7) 56 Jer.Alvarado. -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 271,14. Place: 167,53 y 62,43. Exacta: 2.891,48. Trifecta: 3.241,73. Superfecta: 4.207,67.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Unstoppable (1) 53 José Daniel Calicho 363,66 2 The Isaac (4) 54 Yam.González. - 3 King Anthony (6) 53 R.Osorio. - 4 Tour de France (2) 53 K.Aray. - 5 King Twitter (5) 54 Os.Martínez. -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 363,66. Place: 73,78 y 227,44. Exacta: 8.106,05. No hubo Trifecta ni Superfecta. Triple Apuesta: 929,40. Pool de 4: 3.591,44.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 La Batalladora (3) 52 José Daniel Calicho. 108,73 2 Marrakech (7) 53 O.Guedez. - 3 Explosiva (5) 53,5 J.Tuarez. - 4 Sra Florencia (4) 55 J.Lugo Jr. - 5 Voladora (6) 53 A.Finol. -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 108,73 Places: 60,86 y 72,88. Exacta: 460,82. Trifecta: 1.702,31. Superfecta: 3.236,87. No hubo Doble Perfecta.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Enchanted Moon (8) 53 Larry Mejías. 130,36 2 Endora (7) 53,5 W.Veliz. - 3 Valle del Mar (3) 50,5 J.D.Calicho. - 4 Gran Marisela (6) 50 C.Brito. - 5 Lady Pianist (5) 53,5 A.Finol. -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 136,36. Place: 85,35 y 68,87 Exacta: 1.047,35. Trifecta: 2.952,78. No hubo Superfecta.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Ralfcristopher (8) 53,5 Alejandro Briceño. 127,76 2 Father Love (6) 54 R.Capriles. - 3 Carúpano Six (5) 54 H.Medina. - 4 Stockton (1) 52 J.Moreno. - 5 Astrofísico (3) 55 F.J.García. -

Entrenador: Jesús Carfunjol Morillo. Ganador: 127,76 Places: 92,35 y 108,26. Exacta: 785,43 Trifecta: 1.931,14. Superfecta: 1.485,73.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Patriley (5) 54 Alejandro Briceño. 94,73 2 My Trusting Mate (10) 55 H. Medina. - 3 Forzesco (6) 54 R. Capriles. - 4 American White (3) 55 W. Véliz. - 5 Work Time (4) 55 K. Aray. -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 94,73. Place: 55,00 y 97,04. Exacta: 212,68. Trifecta: 168,77. Superfecta: 634,56.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 King Bulbs (14) 52 José Daniel Calicho. 499,69 2 Compadre Toby (9) 53 J.Lugo Jr. - 3 Bombazo (13) 55 M.Ibarra. - 4 My Towering Mate (8) 52 F.Márquez. - 5 Strength Roma (2) 54 K.Aray. -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 499,69. Places: 124,09 y 104,85. Exacta: 5.373,95. No hubo Trifecta ni Superfecta. Triple Apuesta: 4.966,62. Súper Pool de 4: 13.489,99. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (1562) boletos con 5 que pagan Bs. 2.731,55 c/u. (88) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 187.015,03 c/u. Loto Hípico: 10.112,13.