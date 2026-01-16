Este purasangre no esta entre los favoritos y ajustó contenido para sorprender en la quinta válida para el 5y6 de la R02

Con mucha expectativa y emoción, el hipódromo La Rinconada presenta la segunda reunión del 2026, este domingo 18 de enero.
Los aficionados del hipismo venezolano disfrutarán de 10 interesantes carreras, en la que se destaca el Clásico Andrés Bello (GII), el Clásico Francisco de Miranda (GII) y el más esperado: El tradicional 5y6 que comenzará a disputarse a partir de la quinta competencia.
Justamente en la novena competencia, quinta válida para el juego de las mayorías, con la hora de partida de las 4:50 de la tarde, se corre la 77ma edición del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII) reservado para caballos nacionales e importados de tres años, en distancia de 1.400 metros, además de una nómina de diez purasangres a competir, por un premio especial de $162.500.
Para esta selectiva participa el potro importado Cibernético (USA), un producto de Instagrand en Call Me Karen, nacido y criado en Kentucky, EEUU, por lo que regresa a las pruebas públicas luego de 42 días sin correr.
Fernando Parilli Tota, es el nuevo entrenador para el Stud Z.M y será montado por el jinete habitual José Alejandro Rivero.
Este tresañero posee dos actuaciones sin conocer el triunfo y cabe resaltar que, en su última del 07 de diciembre del 2025, ocupó la segunda casilla a 1 cuerpo del ganador Ponsigue
Ajuste para ganar: La Rinconada
Este miércoles 14 de enero, el nuevo pupilo de Parilli Tota realizó uno de los mejores ajustes de cara a la prueba selectiva dominical, con parciales de: 16 30 43 (600MTS) 56,3 2P 71,4/ En pelo, contenido y sin hacerle nada, con remate de 13 con el traqueador Gabriel Barrios, así lo informó la hoja de ajustes por parte de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos.
Favoritos para la carrera: Potros
- Bunker: Reaparece luego de 35 días sin correr y recordemos de su rodada en la pista caraqueña cuando se disputó el 14 de diciembre el Clásico Comparación (GI) en la última jornada dominical. El rendidor tresañero regresa a su distancia ideal (1.200 metros) para enfrentar a los nueve rivales en este clásico Grado II. Recomendamos no dejarlo por fuera de las combinaciones.
- Black Stone: Este potro debutó con victoria en noviembre de 2025 y desde entonces reaparece luego de 49 días. Para esta ocasión, se encuentra listo para correr en esta competencia selectiva, además de estrenarse en la cuadra del “Rey de la Efectividad” Riccardo D’Angelo, por lo que le gusta bastante para conseguir la victoria. Así es que tómenlo en cuenta al momento de sellar.
- Star White: El pupilo de Carlos Luis Uzcátegui surge como el rival de mayor perfil. Con un registro de cinco triunfos en ocho actuaciones, el caballo ratificó su calidad tras su reciente laurel en el Clásico "Cañonero" (GI). Si bien se define como un velocista nato, en esta ocasión vuelve al tiro de 1.200 metros.