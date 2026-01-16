Este purasangre no esta entre los favoritos y ajustó contenido para sorprender en la quinta válida para el 5y6 de la R02

Suscríbete a nuestros canales

Con mucha expectativa y emoción, el hipódromo La Rinconada presenta la segunda reunión del 2026, este domingo 18 de enero.

Los aficionados del hipismo venezolano disfrutarán de 10 interesantes carreras, en la que se destaca el Clásico Andrés Bello (GII), el Clásico Francisco de Miranda (GII) y el más esperado: El tradicional 5y6 que comenzará a disputarse a partir de la quinta competencia.

Justamente en la novena competencia, quinta válida para el juego de las mayorías, con la hora de partida de las 4:50 de la tarde, se corre la 77ma edición del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII) reservado para caballos nacionales e importados de tres años, en distancia de 1.400 metros, además de una nómina de diez purasangres a competir, por un premio especial de $162.500.

Para esta selectiva participa el potro importado Cibernético (USA), un producto de Instagrand en Call Me Karen, nacido y criado en Kentucky, EEUU, por lo que regresa a las pruebas públicas luego de 42 días sin correr.

Fernando Parilli Tota, es el nuevo entrenador para el Stud Z.M y será montado por el jinete habitual José Alejandro Rivero.

Este tresañero posee dos actuaciones sin conocer el triunfo y cabe resaltar que, en su última del 07 de diciembre del 2025, ocupó la segunda casilla a 1 cuerpo del ganador Ponsigue

Este miércoles 14 de enero, el nuevo pupilo de Parilli Tota realizó uno de los mejores ajustes de cara a la prueba selectiva dominical, con parciales de: 16 30 43 (600MTS) 56,3 2P 71,4/ En pelo, contenido y sin hacerle nada, con remate de 13 con el traqueador Gabriel Barrios, así lo informó la hoja de ajustes por parte de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos.

