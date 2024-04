Esta es la última carta que le queda a Javier Castellano para montar en el Kentucky Derby

El venezolano Javier José Castellano, 4 veces Eclipse Award, ganador de 12 Brreders´Cup y de 4 carreras de la triple corona, y el segundo de todos los tiempos con producción cercana a los $400 millones, tiene solo una oportunidad para tratar de repetir en el Kentucky Derby (G1), luego de ganar con Mage (Good Magic), entrenado por el también venezolano Gustavo Delgado, en la Edición N°149 el año pasado.

Castellano ganó 17 carreras de grado en 2023 y tenía la posibilidad de montar al pupilo del trainer venezolano José Francisco D´Angelo, No More Time (Not This Time), ejemplar que había llegado en el segundo con Javier en el Tampa Bay Derby (G3), pero que la semana pasada sufrió una lesión mientras ejercitaba en su centro de entrenamiento.

Este martes 23 de abril el entrenador Danny Gargan da a conocer la decisión de montar al astro italiano Lanfranco Dettori sobre su pensionista Society Man (Good Magic), con lo que solo queda un ejemplar sin jockey confirmado para la carrera de las rosas de este próximo 4 de mayo en Chrchill Downs, ese ejemplar es Encino (Nyquist), reciente ganador del Lexington Stakes (G3) en Keeneland.

Encino tiene 3 victorias en 4 actuaciones y está invicto en el año 2024, ya que ganó un Maiden Special Weight el 26 de enero y el John Battaglia Memorial Stakes el 2 de marzo en Turway Park y luego venció en el Lexington S. de Keeneland, carrera en la que fue conducido por el jockey francés Florent Geroux, quien es también jockey del clasificado Just A Touch (Justify). Encino pertenece al establo de Brad Cox y es propiedad del líder entre los propietarios en 2023, el Godolphin LLC.