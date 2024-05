Entrenador venezolano gana stakes del sábado en dos hipódromos de Estados Unidos

Es clara la espiral ascendente en la brillante carrera del joven preparador venezolano José Francisco D´Angelo, ganador de 351 carreras en Estados Unidos hasta el 11 de mayo y enrumbado a un año de grandes alcances internacionales. José Francisco D´Angelo ganó este sábado 11 de mayo con tres de sus seis presentados en dos hipódromos diferentes, en los que enmarca la hazaña de ganar dos de las pruebas selectivas principales en cada uno de esos circuitos hípicos.

En el hipódromo de Gulfstream Park, José Francisco D´Angelo obtiene dos victorias, al triunfar en la sexta carrera un Maiden Special Weight con el ejemplar Big City (City of Light), con la monta del Derby Winner venezolano Sonny León y en la décima competencia, el Royal Palm Juvenile de $120.000, una de las dos pruebas principales del 11 de mayo, clasificatorias para participar en el Hipódromo de Ascot, en Reino Unido, donde D´Angelo logra imponer a Gabaldon (Gone Astray) en yunta con Emisael Jaramillo, jinete campeón de Venezuela.

Se demuestra la capacidad profesional de José Francisco D´Angelo y su gran equipo de cuadra, en el que destaca la asesoría de su padre Francisco "Kiko" D´Angelo, y ese trabajo se hace sentir también en Kentucky, al vencer en la prueba principal del día sábado en el Hipódromo de Churchill Downs, el Mamzelle Stakes (Listed) de $225.000, carrera en la que logra imponer a Twirling Queen (Twirling Candy), con la efectiva monta del también venezolano Francisco "Pancho" Arrieta.

De esta forma José Francisco D´Angelo llega a seis stakes victoriosos en 2024, incluyendo uno de grado, el Sam F.Davis (G3) de $250.000 en Tampa Bay Downs que ganó No More Time (Not This Time), pupilo de D´Angelo que lamentablemente sufrió una lesión pocos días de correr el Kentucky Derby (G1) al cual estaba clasificado. José Francisco D´Angelo registra seis compromisos más este domingo 12 de mayo en el Hipódromo de Gulfstream Park.