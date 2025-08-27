MLB

Posiciones en las Grandes Ligas para el martes 26 de agosto (+ Comodín)

Existe una fuerte pelea para asegurar los puestos de clasificación a la Postemporada

Por Stefano Malavé Macri
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 01:57 am
Posiciones en las Grandes Ligas para el martes 26 de agosto (+ Comodín)
Medias Rojas de Boston disputan el Comodín
Suscríbete a nuestros canales

Tras una emocionante jornada en el beisbol de las Grandes Ligas, se mantiene la lucha para definir los lideratos de cada una de las divisiones, por lo que cada juego es crucial para conseguir un cupo bien sea a la Wild Card o a la Serie Divisional.

NOTAS RELACIONADAS

Por la Liga Americana, los Azulejos de Toronto lideran con una cómoda ventaja de cuatro juegos en el Este, aunque Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston le siguen, peleando por sus cupos al Comodín. Por el Centro, se encuentran los Tigres de Detroit con holgada diferencia, mientras que en el Oeste Astros y Marineros se disputan la cima con solo un juego de diferencia entre ambos.

En la Liga Nacional, en cambio, los Mets de Nueva York tratan de recortarle distancia a los Phillies de Filadelfia, quienes lideran el Este. Cerveceros de Milwaukee siguen arriba en el Centro y Dodgers de Los Ángeles tienen una reñida pelea con los Padres de San Diego en el Oeste.

Posiciones Liga Americana

Posiciones Liga Nacional

Lucha por el Comodín - LA

Lucha por el Comodín - LN

 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Breeders' Cup Venezuela Randy Arozarena
Miércoles 27 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB