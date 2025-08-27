Posiciones en las Grandes Ligas para el martes 26 de agosto (+ Comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Tras una emocionante jornada en el beisbol de las Grandes Ligas, se mantiene la lucha para definir los lideratos de cada una de las divisiones, por lo que cada juego es crucial para conseguir un cupo bien sea a la Wild Card o a la Serie Divisional.

Por la Liga Americana, los Azulejos de Toronto lideran con una cómoda ventaja de cuatro juegos en el Este, aunque Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston le siguen, peleando por sus cupos al Comodín. Por el Centro, se encuentran los Tigres de Detroit con holgada diferencia, mientras que en el Oeste Astros y Marineros se disputan la cima con solo un juego de diferencia entre ambos.

En la Liga Nacional, en cambio, los Mets de Nueva York tratan de recortarle distancia a los Phillies de Filadelfia, quienes lideran el Este. Cerveceros de Milwaukee siguen arriba en el Centro y Dodgers de Los Ángeles tienen una reñida pelea con los Padres de San Diego en el Oeste.

Posiciones Liga Americana

Posiciones Liga Nacional

Lucha por el Comodín - LA

Lucha por el Comodín - LN