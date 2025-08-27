Resultados de este martes 26 de agosto en las Grandes Ligas

La jornada de este martes en las Grandes Ligas dejó diversas emociones con sus quince compromisos clave en la definición de cada una de sus divisiones y para la clasificación de los equipos a la Postemporada.
Los Yankees de Nueva York, tras un bache el pasado fin de semana, consiguen una importante victoria para así mantenerse en la pelea por el Comodín, aunque, con respecto a la tabla de la División Este de la Liga Americana, ve difícil subir del tercer puesto tras los triunfos de Boston y Toronto.
Los Marineros de Seattle, en cambio, no supieron aprovechar la derrota de los Astros de Houston para escalar al primer lugar del Oeste del 'Joven Circuito'. Por otra parte, los Dodgers de Los Ángeles, tras su derrota con los Rangers de Texas, igualan en el primer lugar del Oeste de la Liga Nacional con Padres de San Diego.
Resultados – Martes 26 de agosto de 2025
- Atlanta Braves 11-2 Miami Marlins
- Tampa Bay Rays 0-3 Cleveland Guardians
- Washington Nationals 1-5 New York Yankees
- Boston Red Sox 5-0 Baltimore Orioles
- Minnesota Twins 7-5 Toronto Blue Jays
- Arizona Diamondbacks 8-9 Milwaukee Brewers
- Los Angeles Angels of Anaheim 3-7 Texas Rangers
- Colorado Rockies 6-1 Houston Astros
- Kansas City Royals 5-4 Chicago White Sox
- Pittsburgh Pirates 8-3 St. Louis Cardinals
- Philadelphia Phillies 5-5 New York Mets
- Chicago Cubs 2-5 San Francisco Giants
- Cincinnati Reds 1-6 Los Angeles Dodgers
- Athletics 5-5 Detroit Tigers
- San Diego Padres 7-6 Seattle Mariners