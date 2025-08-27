Vea cómo estos peloteros tratan de pronunciar el nombre de Jhostynxon García y fallan en el intento (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace bastante tiempo que el nuevo grandeliga venezolano Jhostynxon García fue bautizado con el seudónimo de "The Password" y eso se debe, a que la mayoría de los peloteros norteamericanos, incluso algunos latinos, no saben pronunciar bien su nombre, algo que quedó en evidencia recientemente.

The password significa la contraseña en español y justamente fue creado por el primer nombre del joven jardinero de los Medias Rojas de Boston, para evitar confusiones.

Así pronuncian el nombre de Jhostynxon García algunos compañeros:

En un video compartido este martes, la página oficial de la MLB le preguntó a varios prospectos del sistema, entre estadounidenses y latinos, como pronunciarían el nombre del criollo Jhostynxon y solamente uno, pudo hacerlo correctamente, pero hay un dato curioso.

Algunos ni se atrevieron a intentarlo, otros solamente pudieron hacerlo hasta las primeras cuatro letras (Jhos...), otros hasta las primeras seis o siete (Jhosty...) y otros, simplemente lo intentaron, pero cambiaban alguna letra a la hora de hablar.

El pelotero que pronunció bien el nombre de "La a Contraseña":

Lo curioso es que ni los dominicanos, ni los cubanos acertaron. Una sola figura latina cumplió la misión: Alfredo Duno. No obstante, curiosamente este fue el único venezolano que estuvo presente en la dinámica y por eso pudo pronunciar el nombre de "The Password" de la forma adecuada.