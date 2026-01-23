Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 24-1-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 24 de enero de 2026, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir la reunión número 02, una jornada que marca la continuación de actividad hípica sabatina y a su vez, promete emociones fuertes con ocho competencias vibrantes, sin la inclusión de pruebas selectivas.

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete a la afición al filo de la emoción, unos jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Corredora Ce (7) - Gran Suseh (6) - Kindness (8). Fernando Cuarto (5) - Dexter Jr (7) - My Feeling Mate (1). Unstoppable (8) - El De Pedro (5) - The Isaac (2). Natalia Princess (1) - Marrakech (7) - Rochy (4). Party Prince (5) - Optimusback (9) - Gran Despertar (8). Flecha Montón (3) - Princesa Zoe (2) - Money Royal (6). Endora (2) - Valle del Mar (9) - Lady Pianist (8). North Music (5) - Cassiusclay (2) - American White (6).

Fijo: Natalia Princess.

Dato: Endora.

Buen dividendo: Party Prince.