Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 17-1-2025

Este sábado 17 de enero de 2026, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir la reunión 1, una jornada que marca el inicio de la actividad hípica sabatina y a su vez, promete emociones fuertes con nueve competencias vibrantes, entre ellas un evento central que nadie querrá perderse: La Copa Inauguración.

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.200 metros y es para yeguas de cuatro y más años, reúne a siete competidoras que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellas, Lady Rossy que reaparece luego de un corto descanso de 35 días sin correr al óvalo valenciano y buscará extender su racha victoriosa, al mismo tiempo, se perfila como la fuerte aspirante para buscar una nueva victoria, además de poseer una condición física envidiable que la hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete a la afición al filo de la emoción, unos jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

