Cuatro jinetes y un entrenador venezolano en el Sam F. Davis de Tampa Bay Downs

Una de las competencias selectivas más emblemáticas del hipódromo de Tampa Bay Downs es el Sam F. Davis (G3)., carrera que se disputa desde 1.981 en ese circuito hípico de Florida.

La prueba fue denominada en homenaje al industrial Sam. F. Davis que fue Presidente del Florida Downs and Turf Club y desarrolló una gran labor para hacer un éxito del hipódromo que a su salida ya era conocido como Tampa Bay Downs.

El jockey que gana hasta ahora en más ocasiones el Sam F. Davis (G3) es John Velazquez, con 4 triunfos y el Trainer más ganador es Todd Pletcher con 7 lauros en la carrera, incluyendo la Edición del año 2023 con el ejemplar Litigate, conducido por el panameño Luis Sáez.

Para este año 2024 el Sam F.Davis (G3) que otorgará 20 puntos al ganador del evento, se presenta con 12 ejemplares inscritos, entre ellos dos por el trainer más ganador del evento, Todd Pletcher, con Tireless (Not This Time), que va con la monta del español Antonio Gallardo y viene de ganar un Maiden de $53.000 en el mismo escenario y Agate Road (Quality Road) que arribí segundo en el Dania Beach S. sobre grama en Gulfstream Park y ahora lo intentará en pista de arena con la monta del boricua José Luis Ortiz.

Para este evento en Tampa Bay Downs firmaron compromisos 4 jockeys venezolanos. También un entrenador de Venezuela inscribe un ejemplar.

Samy Camacho guiará a Patriot Spirit (Constitution) del entrenador Michael Campbell que viene de ganar el Inaugural S. de $100.000 sobre 1.400 metros en Tampa Bay Downs.

Mychel Sánchez será el piloto de Crazy Mason (Coal Front), tordillo que viene de ganar un Optional Claiming de $75.000 en Tampa Bay Downs sobre 1 milla y 40 yardas para el entrenador Gregory Sacco.

Daniel Centeno conducirá a Fulmineo (Bolt D´Oro) para el trainer Arnaud Delacour, caballo que arribó segundo de Crazy Mason en su anterior.

Junior Alvarado tiene la monta de Elysian Meadows (City of Light) pupilo de Bill Mott que está invicto en dos actuaciones en New York (Aqueduct) en distancias de menor recorrido.

También el trainer venezolano José Francisco D´Angelo inscribe un ejemplar al Sam F.Davis (G3), el potro No More Time (Not This Time) que llevará la monta de Paco López y viene de arribar en el quinto puesto en el Mucho Macho Man de Gulfstream Park el primero de enero.

La carrera se presenta pareja y con mucha velocidad, por lo que no se descarta que en esta prueba, que será el décimo evento a disputarse en el orden del sábado 10 de febrero en Tampa Bay Downs, emerja un resultado sorpresivo.